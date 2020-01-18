00:54 (мск), источник: Ведомости
Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины
Китай уже аттестовал два предприятия для поставок из России.
Россельхознадзор получил письмо главного таможенного управления (ГТУ) Китая, в котором сообщается о согласовании сертификата и протокола проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР, сообщило российское ведомство. Китайская сторона аттестовала два российских предприятия для поставок говядины — «Заречное» и Брянскую мясную компанию (входит в «Мираторг»), уточнила «Ведомостям» советник руководителя службы Юлия Мелано. Поставки возможны с 17 января 2020 г., уточняет Россельхознадзор. Телефон ГТУ Китая в пятницу вечером не отвечал.
Открытие китайского рынка для российской говядины — важное событие, поскольку это крупный потребитель мяса и там есть спрос на премиальную говядину.
Компания скоро начнет искать партнеров в Китае для поставок своей продукции. Российское мясо будет востребовано, поскольку у российских производителей есть уникальное предложение — премиальная говядина, тогда как поставщики из Южной Америки поставляют более массовую и недорогую продукцию. Российское мясо вполне сможет конкурировать на китайском рынке с американскими и австралийскими поставщиками. Представитель «Мираторга» отказался от комментариев.
Китай — крупнейший в мире потребитель мяса, однако долгие годы не допускал российскую продукцию на свой рынок. В ноябре 2018 г. страны договорились о взаимных поставках мяса птицы, а свинина все еще остается под запретом.
Говядину Россия в Китай никогда не поставляла, на сложные переговоры с китайской стороной ушло около семи лет, напоминает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:
Для российских производителей это возможность нарастить экспорт, увеличить рентабельность за счет продажи отдельных частей по более привлекательной цене.
Китай активно наращивает закупки говядины по всему миру. Культура потребления говядины, в том числе и премиальной, там активно развивается по мере того, как население богатеет. Кроме того, сейчас в Китае
В России производство говядины стагнирует — в 2019 г. оно осталось практически на уровне 2018 г. и составило около 1,62 млн т в убойном весе, рассказывает Юшин.
При этом импорт составил 370 000 т, а экспорт — 9000 т. Основные покупатели российской говядины — Вьетнам, Белоруссия, Казахстан и др., рассказывает он. На китайском рынке может быть востребовано как недорогое бескостное мясо, так и премиальная говядина, считает Юшин. Говядина в России стоит сравнительно недорого, а при поставках на экспорт в Китай российские производители могут больше заработать, добавляет он.
Майский указ президента Владимира Путина требует наращивать экспорт сельхозпродукции: он должен вырасти более чем в 2 раза — до $45 млрд в 2024 г. Экспорт мясной и молочной продукции к тому времени должен вырасти втрое — до $2,8 млрд по сравнению с показателем 2018 г., согласно паспорту федерального проекта «Экспорт АПК». Основным же экспортным товаром останется зерно — на него будет приходиться более четверти экспорта. В 2019 г. Россия экспортировала сельхозпродукции более чем на $25 млрд, сообщил в пятницу замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.
Екатерина Бурлакова