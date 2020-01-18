Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
46Underwater Photography Guide выбрал лучшие подводные снимки года
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
00:54 (мск), источник: Ведомости

Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины

Китай уже аттестовал два предприятия для поставок из России.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Россельхознадзор получил письмо главного таможенного управления (ГТУ) Китая, в котором сообщается о согласовании сертификата и протокола проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР, сообщило российское ведомство. Китайская сторона аттестовала два российских предприятия для поставок говядины — «Заречное» и Брянскую мясную компанию (входит в «Мираторг»), уточнила «Ведомостям» советник руководителя службы Юлия Мелано. Поставки возможны с 17 января 2020 г., уточняет Россельхознадзор. Телефон ГТУ Китая в пятницу вечером не отвечал.

Открытие китайского рынка для российской говядины — важное событие, поскольку это крупный потребитель мяса и там есть спрос на премиальную говядину.
Андрей Ниценко
гендиректор Prime Foods (официальный дистрибутор «Заречного»)
Читайте также
Цитрусовые из Китая теперь под запретом в России

Компания скоро начнет искать партнеров в Китае для поставок своей продукции. Российское мясо будет востребовано, поскольку у российских производителей есть уникальное предложение — премиальная говядина, тогда как поставщики из Южной Америки поставляют более массовую и недорогую продукцию. Российское мясо вполне сможет конкурировать на китайском рынке с американскими и австралийскими поставщиками. Представитель «Мираторга» отказался от комментариев.

Китай — крупнейший в мире потребитель мяса, однако долгие годы не допускал российскую продукцию на свой рынок. В ноябре 2018 г. страны договорились о взаимных поставках мяса птицы, а свинина все еще остается под запретом.

Говядину Россия в Китай никогда не поставляла, на сложные переговоры с китайской стороной ушло около семи лет, напоминает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:

Для российских производителей это возможность нарастить экспорт, увеличить рентабельность за счет продажи отдельных частей по более привлекательной цене.

Китай активно наращивает закупки говядины по всему миру. Культура потребления говядины, в том числе и премиальной, там активно развивается по мере того, как население богатеет. Кроме того, сейчас в Китае из-за гибели большой части поголовья свиней в результате АЧС сложился дефицит самого популярного мяса — свинины, и его оптовая цена выросла вдвое до $6−8 за 1 кг. Поэтому говядина все чаще становится альтернативой свинине.

Импорт говядины в Китай в 2019 г. вырос на 60% до 1,7 млн т, это самый высокий рост за всю историю, говорит Юшин.

В России производство говядины стагнирует — в 2019 г. оно осталось практически на уровне 2018 г. и составило около 1,62 млн т в убойном весе, рассказывает Юшин.

Новость
Ученые ополчились на оправдания красного мяса

При этом импорт составил 370 000 т, а экспорт — 9000 т. Основные покупатели российской говядины — Вьетнам, Белоруссия, Казахстан и др., рассказывает он. На китайском рынке может быть востребовано как недорогое бескостное мясо, так и премиальная говядина, считает Юшин. Говядина в России стоит сравнительно недорого, а при поставках на экспорт в Китай российские производители могут больше заработать, добавляет он.

Майский указ президента Владимира Путина требует наращивать экспорт сельхозпродукции: он должен вырасти более чем в 2 раза — до $45 млрд в 2024 г. Экспорт мясной и молочной продукции к тому времени должен вырасти втрое — до $2,8 млрд по сравнению с показателем 2018 г., согласно паспорту федерального проекта «Экспорт АПК». Основным же экспортным товаром останется зерно — на него будет приходиться более четверти экспорта. В 2019 г. Россия экспортировала сельхозпродукции более чем на $25 млрд, сообщил в пятницу замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.

Екатерина Бурлакова

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины
«Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования
Перестановки в правительстве России не изменят позиции США
Умер самый маленький в мире человек
Российские футболисты делали ставки на игры своей команды
Трехлетнего мальчика из Англии признали одним из умнейших людей
В Госдуме предлагают ликвидировать партии за оскорбление власти
Аномально холодные зимы: в Гималаях гибнут яки (видео)
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Новость дня !!! 153
Снова зашёл -уж простите --- 134
Мы идем по казахскому сценарию? 115
Как вы думаете, считаете? 97
Новости партнеров
Рост пенсий – закон
Послание прямого действия
Старт ипотеки. Первые семьи уже получили кредиты по низкой ставке
Гарантии пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Джульетта на все времена 464
Семейно-бытовое насилие 285
Квартирная 192
Глупая ссора 168
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь