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22:36 (мск), источник: Интерфакс

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — В аутсайдерах — «экология» и «цифровая экономика».

Источник: Reuters

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% — 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.

В аутсайдерах — нацпроекты «Экология» (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и «Цифровая экономика» (73,8 млрд рублей из 100,7 млрд рублей, 73,3%).
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Лидируют по исполнению расходов «Культура» и «Наука» — соответственно 99% и 99,1%, но оба нацпроекта сравнительно недорогие (14,2 млрд и 37,9 млрд рублей по сводной бюджетной росписи на 31 декабря).

Ниже отметки в 90% находится исполнение по таким нацпроектам, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». В абсолютном выражении по объему неисполненных расходов лидирует комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 41,7 млрд рублей (исполнение 88% — 306,1 млрд из 347,8 млрд рублей), второй по стоимости нацпроект после «Демографии» (он исполняется на 95,5%).

Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию нацпроектов на их финансовое обеспечение в 2020 году, напоминает Минфин. Соответствующие решения принимаются президиумом совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов.

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Источник:©Аргументы и факты
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