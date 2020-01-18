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03:55 (мск), источник: Известия

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена. В чем именно заключается уязвимость, пока не сообщается.

В компании сообщили, что находятся в контакте с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по данному вопросу.

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В этом году 737 Max вряд ли полетят. Похоже, у Boeing проблемы

29 октября 2018 года авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
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