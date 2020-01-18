03:55 (мск), источник: Известия
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает агентство Reuters.
По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена. В чем именно заключается уязвимость, пока не сообщается.
В компании сообщили, что находятся в контакте с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по данному вопросу.
29 октября 2018 года авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.