04:27 (мск), источник: ТАСС
S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB-
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/ — Международное рейтинговое агентство ожидает повышения темпов роста ВВП страны по итогам 2020 года до 1,8%
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.
«Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России, в частности крупных государственных энергетических компаний или системно значимых банков, или вторичного рынка суверенных долговых обязательств», — также указывает агентство.
«Сильная бюджетная конструкция позволит защитить экономику, сектор общественных финансов и финансовую систему от внешних стрессовых ситуаций», — говорится в релизе рейтингового агентства.
Агентство ожидает повышения темпов роста ВВП РФ по итогам 2020 года до 1,8%.
«Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8% в 2020 г. с учетом эффекта низкой базы и вследствие смягчения
По данным S&P, по итогам 2019 года темпы роста ВВП РФ составят 1,3%.
Standard & Poor’s ожидает, что новое правительство РФ сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики.
«Предлагаемые конституционные изменения привели к отставке правительства и назначению 16 января 2020 года нового премьера Михаила Мишустина, ранее возглавлявшего ФНС. Несмотря на эти изменения, мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики», — указано в сообщении.
Аналитики агентства, в частности, предсказывают, что правительство РФ «продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов». Агентство также считает, что Центробанк России будет поддерживать ценовую и финансовую стабильность «даже в периоды значительной волатильности финансовых рынков».
Эксперты агентства также отмечают прогресс России в том, что касается проведения взвешенной и надежной макроэкономической политики, «которую можно считать одной из наиболее сильных стран с развивающейся экономикой».
«Мы также полагаем, что недавно принятая пенсионная реформа будет способствовать смягчению влияния неблагоприятных демографических тенденций в долгосрочной перспективе», — указано в материалах агентства.