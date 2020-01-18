Даниил Егоров стал главой налоговой службы

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении руководителем ФНС Даниила Егорова. Егоров с 2011 года занимает пост заместителя главы службы.
Фактически вся карьера нового 44-летнего руководителя ФНС строилась внутри налоговой службы.
По окончании в 1998 году Российского университета дружбы народов по специальности «юриспруденция» он несколько лет проработал юристом — был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, замещал должность юрисконсультанта, начальника юридического отдела ЗАО «Энеко».
В 2001 году Даниил Егоров начал трудиться в налоговых органах. В 2003—2005 годах работал в должности начальника отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем — начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России № 44 по Москве. В период с 2005 по 2009 год — начальник отдела камеральных проверок, глава отдела выездных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС России № 50 по Москве. Затем были должности замначальника отдела контрольной работы управления ФНС России по Москве, руководителя отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника управления и начальника управления досудебного аудита ФНС.
В мае 2011 года Даниил Егоров был назначен заместителем главы службы (Михаил Мишустин возглавил службу годом ранее, в апреле 2010 года).
Будучи одним из десяти замов, Даниил Егоров курировал деятельность сразу четырех ключевых управлений — контрольного, трансфертного ценообразования, камерального контроля, оперативного контроля.
«Мы его очень хорошо знаем, именно он отвечал за блок цифровой платформы и сервисов ФНС, — сказал “Ъ” президент “Опоры России” Александр Калинин.— Он, в частности, вел создание Big data и системы автоматизированного контроля за уплатой НДС — АСК НДС-2, отвечал за технологический блок».
Напомним, что система отслеживания «цепочек» НДС — предмет особой гордости налоговиков. По их данным, среднероссийский налоговый разрыв по этому налогу (разница между «теоретической» и фактически уплаченной суммой налога) сократился с 8% в начале 2016 года до 0,6% на конец 2019-го. По словам Александра Калинина, ожидания участников рынка по итогам такого назначения предсказуемы — это продолжение развития технологического направления ФНС. Он характеризует нового главу службы как «открытого, но жесткого собеседника»: «Мы много взаимодействовали во время запуска реформы по переводу бизнеса на онлайн-кассы и в части введения налога на профессиональный доход у самозанятых».
Это лучшее и наиболее органичное решение, которое мог принять премьер в этом вопросе. Даниил Егоров — профессионал с потрясающим уровнем аналитических способностей.
Алексей Репикпрезидент «Деловой России»
В самой ФНС говорят, что Даниил Егоров — «руководитель требовательный», особых кадровых перестановок внутри нынешней команды налоговиков сотрудники службы не ожидают. Как рассказали «Ъ» собеседники, знающие Егорова в повседневной жизни, он увлечен спортом — плаванием, горными лыжами, сноубордом, «он театрал и хорошо разбирается в литературе и искусстве».
Татьяна Гришина