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06:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Даниил Егоров стал главой налоговой службы

Первым кадровым решением нового главы правительства Михаила Мишустина стало назначение на пост руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) своего бывшего заместителя Даниила Егорова. Он курировал значимые «налогово-цифровые» проекты последних лет — перевод бизнеса на онлайн-кассы, введение прослеживаемости товаров, системы автоматизированного контроля за НДС и спецрежима для самозанятых. Поскольку новый глава службы был ключевым игроком команды Михаила Мишустина, смены курса налоговой службы эксперты не ожидают.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении руководителем ФНС Даниила Егорова. Егоров с 2011 года занимает пост заместителя главы службы.

Фактически вся карьера нового 44-летнего руководителя ФНС строилась внутри налоговой службы.

По окончании в 1998 году Российского университета дружбы народов по специальности «юриспруденция» он несколько лет проработал юристом — был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, замещал должность юрисконсультанта, начальника юридического отдела ЗАО «Энеко».

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В 2001 году Даниил Егоров начал трудиться в налоговых органах. В 2003—2005 годах работал в должности начальника отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем — начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России № 44 по Москве. В период с 2005 по 2009 год — начальник отдела камеральных проверок, глава отдела выездных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС России № 50 по Москве. Затем были должности замначальника отдела контрольной работы управления ФНС России по Москве, руководителя отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника управления и начальника управления досудебного аудита ФНС.

В мае 2011 года Даниил Егоров был назначен заместителем главы службы (Михаил Мишустин возглавил службу годом ранее, в апреле 2010 года).

Будучи одним из десяти замов, Даниил Егоров курировал деятельность сразу четырех ключевых управлений — контрольного, трансфертного ценообразования, камерального контроля, оперативного контроля.

«Мы его очень хорошо знаем, именно он отвечал за блок цифровой платформы и сервисов ФНС, — сказал “Ъ” президент “Опоры России” Александр Калинин.— Он, в частности, вел создание Big data и системы автоматизированного контроля за уплатой НДС — АСК НДС-2, отвечал за технологический блок».

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Напомним, что система отслеживания «цепочек» НДС — предмет особой гордости налоговиков. По их данным, среднероссийский налоговый разрыв по этому налогу (разница между «теоретической» и фактически уплаченной суммой налога) сократился с 8% в начале 2016 года до 0,6% на конец 2019-го. По словам Александра Калинина, ожидания участников рынка по итогам такого назначения предсказуемы — это продолжение развития технологического направления ФНС. Он характеризует нового главу службы как «открытого, но жесткого собеседника»: «Мы много взаимодействовали во время запуска реформы по переводу бизнеса на онлайн-кассы и в части введения налога на профессиональный доход у самозанятых».

Это лучшее и наиболее органичное решение, которое мог принять премьер в этом вопросе. Даниил Егоров — профессионал с потрясающим уровнем аналитических способностей.
Алексей Репик
президент «Деловой России»

В самой ФНС говорят, что Даниил Егоров — «руководитель требовательный», особых кадровых перестановок внутри нынешней команды налоговиков сотрудники службы не ожидают. Как рассказали «Ъ» собеседники, знающие Егорова в повседневной жизни, он увлечен спортом — плаванием, горными лыжами, сноубордом, «он театрал и хорошо разбирается в литературе и искусстве».

Татьяна Гришина

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