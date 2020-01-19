Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции

В 2019 году россияне заключили 2,89 тыс. сделок, опередив граждан Саудовской Аравии с 2,2 тыс. сделок, которые оказались на четвертой строчке. Лидерами стали Ирак и Иран с 7,6 тыс. и 5,4 тыс. соответственно. Однако аналитики подчеркнули, что в целом спрос на турецкую недвижимость с учетом местного населения за год сократился на 2% (1,3 млн сделок).
Директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связал возросший интерес россиян к жилью в Турции с изменениями паспортной программы страны. В 2018 году турецкие власти снизили необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.
Отмечается, что наибольшим спросом у иностранцев в целом пользуется недвижимость в Стамбуле и Анталье. Однако россияне предпочитают покупать жилье в Анталье и Аланье, так как эти города являются курортными.
В конце 2018 года специалисты Финансового университета при правительстве РФ установили, что интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос на 70%. Наибольший интерес россияне проявляют к недвижимости в Болгарии, а также в Чехии, Германии, Турции, Черногории и на Кипре. Спрос вырос в 2−4 раза по сравнению с 2016 годом.
Проректор Финансового университета Алексей Зубец отмечает, что рост интереса свидетельствует о желании граждан обезопасить свои накопления. Вместе с тем уровень жизни в России пока отстает от уровня жизни в других странах, где владение недвижимостью — распространенное явление.