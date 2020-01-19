Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России

Приток иностранцев в госдолг России стал рекордным с 2012 года. В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
Фискальная стабильность в России, макроэкономическая устойчивость, профицит бюджета, рост золотовалютных резервов, отрицательный внешний долг, повышение суверенных рейтингов — все это оказало влияние на действия нерезидентов.
Однако в этом году лучших результатов добиться не получится, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.
— В 2020 году итог нерезидентов госдолга сохранится на высоком уровне, но, наверное, он будет меньше, чем в 2019 году. Конечно, важное значение имеет возможность продолжения снижения ключевой ставки Центральным банком, что будет способствовать спросу на госдолг, и также сохранение реальных положительных процентных ставок из-за снижения номинальной инфляции. Но тут есть и определенный риск появления «черных лебедей». В частности, возможность того, что Конгресс США вернется вновь к рассмотрению вопроса о санкциях в отношении покупок рублевого госдолга, и тогда это может изменить картину и привести к выводу средств нерезидентов из ОФЗ. Наверное, это все-таки не является базовым сценарием.
— Куда предпочитают вкладываться наши инвесторы?
— Российские инвесторы тоже покупали рублевые облигации, потому что они приносили доходность, и доходность составила больше 10% по прошлому году. Понятно, что часть инвесторов, которая хотела все-таки большую доходность, она переориентировалась на фондовый рынок, когда стали покупать акции, которые тоже росли в прошлом году.
Не факт, что российский госдолг скупали иностранные инвесторы. Нерезидентами могут быть и российские владельцы бизнеса, говорит финансовый аналитик Наталья Смирнова.
«Это может быть российский резидент, просто он это делает через свои зарубежные структуры. Поэтому считать это интересом со стороны иностранцев не совсем корректно, если это делается через британскую компанию, которая на самом деле аффилирована с российским холдингом, или голландскую компанию, офшорную компанию и так далее. Отделить это очень сложно, потому что очень многие российские бизнесмены используют холдинговые структуры для законной налоговой оптимизации или для иных вариантов. Поэтому сложно сказать, “резы”, “нерезы” инвестировали — это первый момент. Второй момент — это действительно интересная доходность среди развивающихся стран, а третий момент — это стабильность рубля для стратегии carry-trade. Поэтому объяснить интерес нерезидентов к нашим госбумагам я могу, но с поправкой, что я не могу вычленить, это на самом деле нерезиденты или это наши нерезиденты. Впрочем, второй и третьей причиной интереса к нашим бумагам это не отметает. По поводу этого года, думаю, многое будет зависеть от США. Потому что все-таки будет ли в этом году какой-то серьезный кризис в американской экономике, будет ли рецессия? Если будет резкий спад, как это было в конце 2018 года, то традиционно все мировые инвесторы бегут прежде всего в treasuries, в казначейские облигации США, это такая Мекка железобетонного размещения капитала, пускай с не очень высокой доходностью. Если же никакого серьезного кризиса в этом году в Америке не будет, я думаю, спрос на наши бумаги останется как есть, вряд ли больше, но хотя бы так же», — сказала Смирнова.
Однако это весьма скромные цифры. Еще весной 2018 года российские вложения в американский госдолг составляли около 100 млрд долларов. В апреле из-за угрозы санкций они сократились почти вдвое, а по итогам июля 2019 года уменьшились до 8,5 млрд долларов. Для сравнения: Япония держит в американских гособлигациях 1,17 трлн долларов, а Китай более 1 трлн.