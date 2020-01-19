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19 января, источник: Газета.Ру

Центробанк зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг РФ

Иностранные инвесторы вновь полюбили Россию. В прошлом году нерезиденты вложили в госдолг страны более $22 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю государства.

Зарубежные бизнесмены идут в страну в поисках высокой доходности и быстрых денег. В 2020 году иностранцы продолжат вкладываться в РФ, указывают аналитики.

Иностранцы рекордно увеличили свои вложения в российскую экономику. Как следует из данных Центробанка, приток нерезидентов в государственный долг в 2019 году составил $22,2 млрд и стал самым масштабным в истории страны.

В составленном регулятором «Обзоре рисков финансовых рынков» отмечается, что к концу декабря прошлого года доля вложений иностранцев в облигации федерального займа на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии превысила 31%. Подобных значений показатель не достигал с конца I квартала 2018 года (34,5%).

По оценкам аналитиков, около $15 млрд иностранцы потратили на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).
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Еще 7,2 млрд были вложены в российские евробонды, указала в беседе с принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец.

Столь масштабно международные инвесторы в Россию еще не вкладывались. Предыдущий рекорд по притоку иностранцев в госдолг страны был зафиксирован в 2012 году. Тогда за год они вложили $17,1 млрд.

Впрочем, еще в позапрошлом году иностранцы не особо интересовались инвестициями в российскую экономику. По данным Центробанка, в 2018 году иностранцы, наоборот, пытались снизить долю российских суверенных облигаций в своих инвестиционных портфелях: отток капитала тогда превысил $5,3 млрд. В 2017 году показатель был несколько ниже — $5 млрд.

Возросший интерес к российским ценным бумагам во многом связан с их высокой доходностью, особенно в сравнении с другими активами экономик развивающихся стран, признают экономисты.
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Доходность российских облигаций в прошлом году показала один из лучших результатов за последние десять лет. Самой популярной схемой для инвестирования стали долларовые облигации с погашением в 2028 году,

Также сравнительно высокую доходность уже в рублевом эквиваленте иностранцам принесли вложения в длинные ОФЗ. Например, ОФЗ сроком на 30 лет позволили своим держателям заработать прибыль в 28% в рублях. В то же время долларовая доходность еврооблигаций Russia 43 выросла за прошлый год более чем на треть.

Помимо высокой доходности спрос на российский долг связан с еще с нескольким ключевыми трендами, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его словам, спрос на актив аккумулировался за счет положительных реальных ставок, смягчения денежной политики Центробанком России и санкционной передышкой. «Кроме того, текущие проблемы в других странах с развивающейся экономикой, например, в Аргентине и Турции вынудили иностранных инвесторов обратить внимание на российский госдолг», — добавил аналитик.

По прогнозам Суверова, спрос на актив продолжится и в 2020 году, чему способствуют ожидания продолжения снижения ключевой ставки регулятором и отрицательная доходность инвестиционных инструментов иных стран.

Однако уже в 2021 году интерес к ценным бумагам уже ослабнет, вынуждая инвесторов постепенно покидать российский рынок, не исключает эксперт.
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За 25 лет иностранные компании вложили в Россию суммарно более $183 млрд. Средний объем вложений одной зарубежной корпорации составил более $3 млрд. По данным аналитиков ЦБ РФ и Oxford Economics, приток прямых иностранных инвестиций в Россию с 1994 по 2018 год превысил $585 млрд.

«Больше всего российский госдолг покупают европейские фонды, но активны и американские и азиатские инвесторы, в частности Сингапура и Абу-Даби», — отметил Суверов.

Поддержка иностранцев пошла на пользу российской экономике. В сентябре 2019 года чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены санкции и упали цены на энергоносители.

По данным Минфина, тогда показатель составлял 16,2 трлн рублей. При этом ликвидные активы государства, федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов равнялись 17,6 трлн рублей. Иными словами, если бы Россия захотела разом погасить все долги, то смогла бы это сделать только при помощи депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

Сами российские власти продолжают вкладываться в американские активы.

Согласно материалам министерства финансов США, в ноябре 2019 года Москва увеличила вложения в американские госбумаги на $794 млн. Таким образом, общая их сумма составила $11,491 млрд. На долю долгосрочных облигаций приходится $2,979 млрд, а $8,512 млрд — на долю краткосрочных.

«Несмотря на очевидное недовольство странами по всему миру текущей санкционной политикой США, которая негативно влияет не только на объект наказания, но и на торговых партнеров, особого выбора у правительств нет — доллар остается самым надежным инструментом. В данный момент доллар и евро имеют практически равные доли в международных транзакциях — 39,9% и 35,7% соответственно, однако, роль американской валюты в резервах гораздо выше — 62,7% против 20,1%», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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