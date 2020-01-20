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12:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Переговоры о прокачке нефти могут быть отложены.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия и Белоруссия, вероятно, не будут форсировать переговоры об условиях прокачки российской нефти по территории республики. Позиции сторон существенно не сблизились, а с 1 февраля ставка транзита автоматически индексируется на 6,8%. В Минске, говорят источники «Ъ», готовы временно принять такой уровень, чтобы к лету начать новые переговоры по цене уже с учетом утвержденного экологического налога и готовых расчетов по компенсациям за поставки загрязненной хлоридами нефти. Впрочем, эксперты считают, что при сильном росте тарифа на транзит через Белоруссию российские поставщики могут развернуть часть объемов нефти в порты или увеличат загрузку своих НПЗ.

Москва и Минск, до сих пор не согласовавшие размер тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию, приостановили переговоры, сообщили несколько источников «Ъ», знакомые с ситуацией. По их мнению, даже если встречи продолжатся на этой неделе, то будут «номинальными». Скорее всего, стороны просто дождутся, пока ставка транзита не будет индексирована с 1 февраля автоматически в соответствии с межправсоглашением — на прогнозный размер инфляции (то есть 3,8%) плюс 3%. Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак. Информации о новых встречах по нефтяному вопросу с представителями республики пока нет, сообщил «Ъ» представитель Козака. В «Транснефти» ситуацию не комментируют.

Мы не считаем, что такая перспектива предстоит, то есть мы исключаем такую перспективу, хотя если понадобится, возможности такие у нас есть.
Николай Токарев
глава «Транснефти», о возможном перенаправлении поставок нефти, идущих через Белоруссию, 15 января

Основная причина затягивания переговоров в том, что «бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, который пойдут через республику», говорит один из источников «Ъ».

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Это во многом зависит от итогов переговоров между «Белнефтехимом» (владеет НПЗ в Полоцке и Мозыре) и российскими нефтекомпаниями об условиях поставки нефти в Белоруссию. Нефтекомпании настаивают на премии в $6 на тонну к экспортному паритету, в то время как Минск требует ее отмены. Источник «Ъ» поясняет, что для компаний белорусское направление останется премиальным и с меньшей надбавкой с учетом нулевого НДС. Но сами поставщики сообщали, что сейчас «Белнефтехим» и так платит всего 83% от рыночной цены нефти.

При этом, говорит один из источников «Ъ», на последней встрече на рабочем уровне по вопросу транзита выяснилось, что Минск рассчитывает тариф исходя из объемов поставки на свои НПЗ в 17,5 млн тонн, тогда как российская сторона исходит из договоренности о поставке 24 млн тонн. «Логично, что если Белоруссия ориентируется на объемы менее 18 млн тонн, то она хочет компенсировать недополученную выгоду более высоким тарифом», — говорит один из собеседников «Ъ». В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на «Дружбе» весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель. Но, отмечают источники «Ъ», пока белорусская сторона не представила конкретных расчетов по этому вопросу.

При этом в ходе проверки расчетов Минска там согласились на более низкую индексацию ставки — около 14%, но такой уровень Москва посчитала все равно завышенным.

После индексации тарифа в феврале Белоруссия может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть. Собеседники «Ъ» также считают, что оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» постарается учесть в тарифе свои затраты на новый экологический налог.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка считает, что, если Минск будет просить повысить тариф на 20−30% или больше, российские компании предпочтут перенаправить часть потоков с «Дружбы» в порты, с чем у «Транснефти» не возникнет проблем. Уже сейчас компания может дозагрузить мощности в Приморске, Усть-Луге, Новороссийске не менее чем на 30 млн тонн. План по прокачке через Белоруссию на этот год составляет 50 млн тонн. Другим вариантом может стать перенаправление нефти на переработку в РФ. Исходя из заявок грузоотправителей «Транснефти» на 2020 год, поставки на российские НПЗ вырастут на 13 млн тонн.

Ольга Мордюшенко

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