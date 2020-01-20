Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Узники ЗаполярьяКто будет осваивать российскую Арктику?
Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
8В Венеции пересохли каналы
11:44 (мск), источник: Коммерсантъ

«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании

В декабре 2019 года российские компании «Велада» и «Меркурий» заключили с парламентом Сирии договоры на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений. По данным «Новой газеты», обе компании связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. В пресс-службе бизнесмена заявили газете, что «Велада» и «Меркурий» не имеют к нему отношения.

Как пишет «Новая газета», «Велада» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, которая работала помощницей руководителя «Конкорд менеджмент и консалтинг» (компания Евгения Пригожина). Трофимова заявила изданию, что за дополнительное вознаграждение по просьбе бухгалтерии «Конкорда» оформила на себя «Веладу». В июле 2018 года Екатерину Трофимову в должности гендиректора сменила Дарья Барановская, Трофимова уволилась из «Конкорда» и уехала в США. По данным «СПАРК-Интерфакс», в «Веладе» всего один оплачиваемый сотрудник. В 2015—2017 годах компания получила нулевую выручку, в 2018 году ее выручка составила 3,2 млн руб. при чистом убытке в 27 тыс. руб.

Новость
Что известно о «ЧВК Вагнера»

О связи компании «Меркурий» с Евгением Пригожиным писал телеканал «Настоящее время» еще в феврале 2019 года. В мае 2016-го на территории Юнтоловского заказника разбился вертолет Robinson R-44. Из акта расследования Межгосударственного авиационного комитета следовало, что вертолет принадлежал «Меркурию». «Настоящее время» связалось с одним из пилотов вертолета. Он рассказал, что «отвозил Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей».

«Новая газета» выяснила, что «Меркурий» с 2015 по 2018 годы ежегодно заключал с «Военторгом» контракты на 115−118 млн руб. на поставку питания военным в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны. По данным «СПАРК-Интерфакс», в компании работали более 1 тыс. человек, ее выручка за 2018 год достигла 3,1 млрд руб. Неназванная сотрудница компании заявила газете, что сейчас «Меркурий» никакой деятельности не осуществляет. Как считает «Новая газета», компания сменила профиль и занялась разведкой месторождений в Сирии. Издание нашло в открытом доступе резюме специалиста по геологоразведке Рамиля Бариева, который утверждает, что работал управляющим директором «Меркурия» с августа 2017 до июля 2018 года и занимался «организацией выполнения работ по обустройству объектов геологии, геофизике и разработке» на Ближнем Востоке.

В пресс-службе Евгения Пригожина заявили «Новой газете», что «Велада» и «Меркурий» не имеют отношения к бизнесмену.

Евгений Пригожин является владельцем и совладельцем ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкордменеджмент», генеральным директором ООО «Комбинат питания “Конкорд”». Пригожин с 2014 года был включен США в санкционный список «ближнего круга президента Путина», он считается владельцем так называемой фабрики троллей, созданной в 2013 году в Санкт-Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии властей США, осуществляла кампании в социальных сетях по вмешательству в американские выборы.

Читайте также
 В РФ новый генпрокурор. Чайка ищет работу
Навальный: «Мне Конституция омерзительна»
Путин предложил освободить Юрия Чайку с поста генпрокурора РФ
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
СМИ: Модели потребовались 4 операции после нападения Ковалева
РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA
Искусственный интеллект разгадал полувековую тайну
100 лет Феллини: роскошные кадры из великих фильмов режиссера
Суд оштрафовал Бочкареву за хранение наркотиков
Здоровье
Помощь дочке с уроками спасла отцу жизнь Показывая девочке, где находятся лимфатические узлы, мужчина нащупал у себя на шее опухоль, которая оказалась раковой.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 57: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Авто
Разработан порядок продажи «красивых номеров» Разброс цен за отдельные сочетания букв и цифр — от 10 тыс. до 10 млн. руб. за штуку, а средняя стоимость может составлять около 300 тыс. руб.
Новости партнеров
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Бондарчук сделал то, что еще никто не делал за всю историю российского кино
Русская зима. Крайний север покорил сердца туристов
Итоги судов в России. Россияне могут быть уверены в своем будущем
Дети
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына Позже выяснилось, что Петр провел ночь в гостевом доме
Леди
Объятия Питт и Энистон: как прошла премия SAG Awards Знаменитости стали гостями престижной кинопремии (фото)
Новости партнеров
Сложный, но успешный. Подведены политические итоги года
Твой идеальный отпуск. Путешествие за полярный круг - это незабываемо
Особенный год. Проекты, которые порадуют жителей
Успех уходящего года. Показательный результат работы командной партии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь