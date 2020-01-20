«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании

Как пишет «Новая газета», «Велада» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, которая работала помощницей руководителя «Конкорд менеджмент и консалтинг» (компания Евгения Пригожина). Трофимова заявила изданию, что за дополнительное вознаграждение по просьбе бухгалтерии «Конкорда» оформила на себя «Веладу». В июле 2018 года Екатерину Трофимову в должности гендиректора сменила Дарья Барановская, Трофимова уволилась из «Конкорда» и уехала в США. По данным «СПАРК-Интерфакс», в «Веладе» всего один оплачиваемый сотрудник. В 2015—2017 годах компания получила нулевую выручку, в 2018 году ее выручка составила 3,2 млн руб. при чистом убытке в 27 тыс. руб.
О связи компании «Меркурий» с Евгением Пригожиным писал телеканал «Настоящее время» еще в феврале 2019 года. В мае 2016-го на территории Юнтоловского заказника разбился вертолет Robinson R-44. Из акта расследования Межгосударственного авиационного комитета следовало, что вертолет принадлежал «Меркурию». «Настоящее время» связалось с одним из пилотов вертолета. Он рассказал, что «отвозил Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей».
«Новая газета» выяснила, что «Меркурий» с 2015 по 2018 годы ежегодно заключал с «Военторгом» контракты на 115−118 млн руб. на поставку питания военным в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны. По данным «СПАРК-Интерфакс», в компании работали более 1 тыс. человек, ее выручка за 2018 год достигла 3,1 млрд руб. Неназванная сотрудница компании заявила газете, что сейчас «Меркурий» никакой деятельности не осуществляет. Как считает «Новая газета», компания сменила профиль и занялась разведкой месторождений в Сирии. Издание нашло в открытом доступе резюме специалиста по геологоразведке Рамиля Бариева, который утверждает, что работал управляющим директором «Меркурия» с августа 2017 до июля 2018 года и занимался «организацией выполнения работ по обустройству объектов геологии, геофизике и разработке» на Ближнем Востоке.
В пресс-службе Евгения Пригожина заявили «Новой газете», что «Велада» и «Меркурий» не имеют отношения к бизнесмену.
Евгений Пригожин является владельцем и совладельцем ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкордменеджмент», генеральным директором ООО «Комбинат питания “Конкорд”». Пригожин с 2014 года был включен США в санкционный список «ближнего круга президента Путина», он считается владельцем так называемой фабрики троллей, созданной в 2013 году в Санкт-Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии властей США, осуществляла кампании в социальных сетях по вмешательству в американские выборы.