13:13 (мск), источник: Ведомости
Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей
Таковы предварительные итоги исполнения бюджета за 2019 год.
Минфин отчитался о предварительных итогах исполнения федерального бюджета за 2019 г. Ушедшее в начале 2020 г. правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 трлн руб., или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, оно не успело потратить 1,12 трлн руб.
Все основные администраторы доходов федерального бюджета перевыполнили план по перечислениям в бюджет. Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 12,6 трлн руб, или 100,5% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — 5,7 трлн руб. (101,6% от запланированного), другие федеральные органы — 1,8 трлн руб. (103,5% от запланированного).
О том, что правительство не успеет потратить более триллиона руб., еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ежегодно сумма неизрасходованных, но предусмотренных бюджетом, денег растет, напомнил он. В 2018 г. правительство потратило от запланированного 95,6%, не успев освоить 769 млрд рублей. В 2017 г. — неизрасходованными остались 594 млрд руб. (расходы были исполнены на 96,5% от утвержденной росписи).
И. о.
Ранее Минфин раскрыл предварительные итоги исполнения национальных проектов. Темпы их финансирования оказались ниже, чем в целом по бюджету, — 91,4% от запланированного. Самый низкий процент исполнения был по нацпроектам «Экология», «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости». При этом пятая часть средств на нацпроект «Цифровая экономика» была потрачена за три дня в конце года.