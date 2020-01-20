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13:13 (мск), источник: Ведомости

Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей

Таковы предварительные итоги исполнения бюджета за 2019 год.

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фотографии

Минфин отчитался о предварительных итогах исполнения федерального бюджета за 2019 г. Ушедшее в начале 2020 г. правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 трлн руб., или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, оно не успело потратить 1,12 трлн руб.

Доходы казны по итогам прошлого года превысили 20 трлн руб.

Все основные администраторы доходов федерального бюджета перевыполнили план по перечислениям в бюджет. Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 12,6 трлн руб, или 100,5% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — 5,7 трлн руб. (101,6% от запланированного), другие федеральные органы — 1,8 трлн руб. (103,5% от запланированного).

О том, что правительство не успеет потратить более триллиона руб., еще в ноябре предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ежегодно сумма неизрасходованных, но предусмотренных бюджетом, денег растет, напомнил он. В 2018 г. правительство потратило от запланированного 95,6%, не успев освоить 769 млрд рублей. В 2017 г. — неизрасходованными остались 594 млрд руб. (расходы были исполнены на 96,5% от утвержденной росписи).

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И. о. вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов тогда ответил Кудрину, что эти деньги можно было бы потратить, но это не было бы эффективно. Он объяснил проблемы с кассовым исполнением бюджета изменением правил, в частности отказом от авансовых платежей.

Ранее Минфин раскрыл предварительные итоги исполнения национальных проектов. Темпы их финансирования оказались ниже, чем в целом по бюджету, — 91,4% от запланированного. Самый низкий процент исполнения был по нацпроектам «Экология», «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости». При этом пятая часть средств на нацпроект «Цифровая экономика» была потрачена за три дня в конце года.

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