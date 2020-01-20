Назван источник богатства россиянки, ставшей самой богатой женщиной Африки

Оказавшаяся гражданкой России Изабель душ Сантуш заработала своё состояние за счёт доступа к выгодным сделкам, связанным с нефтью, землей, алмазами и телекоммуникациями. Об этом свидетельствуют данные расследования Luanda Leaks.
В распоряжении журналистов оказались более 700 000 электронных писем, счетов, контрактов и других документов, охватывающих период с 1980 по 2018 год, когда в стране правил отец предпринимательницы Жозе Эдуарду душ Сантуш (1979−2017 годы).
Согласно этим документам, Изабель душ Сантуш и её супруг, сейчас покинувшие страну, скупали ценные государственные активы и в совокупности вывели из Анголы более $1 млрд.
Одна из самых скандальных сделок пришлось на государственную нефтяную компанию Sonangol, которую возглавляла душ Сантуш в 2016—2017 годах. После увольнения в 2017 году Sonangol по её распоряжению произвёл более 50 выплат на общую сумму $115 млн в подконтрольную друзьям предпринимательницы консалтинговую компанию Matter Business Solutions. Она расположена в Дубае, где сейчас скрывается Изабель с супругом.
Кроме того, обнаружились несколько переводов в ОАЭ «за юридические услуги» на суммы €472 100 и $928 500. Кроме того, подозрения вызвали два счёта по $676 300, выставленные Sonangol другими консалтинговыми фирмами. Юристы Matter Business Solutions утверждали, что это была плата за помощь в реконструкции нефтяной отрасли в Анголе.
Большая же часть состояния душ Сантуш оказалась основана на её владении пакетом акций португальской энергетической компании Galp, выкупленной у Sonangol в 2006 году одной из её компаний. При этом сама фирма дочери ангольского президента заплатила лишь 15% от её стоимости, остальное в виде кредита на 11 лет выдало правительство Анголы. Компания погасила этот кредит в 2017 году, но не включила в долг проценты почти на €9 млн.
Муж Изабель, бизнесмен Синдика Доколо, также оказался замешан в сомнительных сделках. Так, в 2012 году он подписал соглашение с ангольской алмазной компанией Sodiam. Компания взяла кредит в Banco BIC, 42,5% акций которого принадлежала Изабель душ Сантуш, и вложила в партнёрство $79 млн, а Доколо — лишь $4 млн. Из-за этого кредита, выданного частной компанией, ангольская казна потеряла более $200 млн.
Сама Изабель душ Сантуш назвала обвинения в мошенничестве лживыми, а себя — «жертвой охоты на ведьм, вогзглавляемой нынешним правительством Анголы».
По её словам, новый президент Анголы Жоау Лоуренсу пытается ликвидировать её бизнес и «стереть наследие её отца». Именно этим она объяснила появление в СМИ «поддельных» документов, основывающихся на «ложной информации».
31 декабря ангольский суд арестовал активы на счетах Изабель душ Сантуш и её мужа после обвинения в выводе средств, полученных в ходе сомнительных операций. Сейчас они переехали в ОАЭ, где Изабель вспомнила о сохраняющемся у неё с рождения российском гражданстве, которое может помочь избежать возможной экстрадиции в Анголу.