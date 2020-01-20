МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на 2020 год

Прогноз роста мировой экономики в 2020 году снизил на 0,1 процентного пункта (п. п.) — до 3,3%, а в 2021 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,4% (снижение на 0,2 п. п.). Прогноз роста экономики США на 2020 год снижен на 0,1 п.п.— до 2%, а на 2021 год прогнозируется на уровне 1,7% (без изменений). Для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в текущем году ожидается рост 4,4%, в 2021 году — 4,6% (снижение на 0,2 п. п. в обоих случаях).
Для России прогноз не изменился с октября, когда МВФ также ожидал рост ВВП в 2020 году на уровне 1,9%. До этого, в апреле, прогноз повысился на 0,2 п. п.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) сообщило, что ожидает по итогам 2020 года рост ВВП России на уровне 1,8%. Суверенный кредитный рейтинг России агентство подтвердило на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. От нового правительства страны оно ожидает преемственности в макроэкономической политике.