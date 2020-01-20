Немцы не захотели делиться водой с Илоном Маском. Они протестуют против нового завода Tesla

Опубликованные ранее планы Tesla показали, что ежечасно им потребуется более 300 кубометров воды, что истощит и без того бедные водные запасы области.
«Tesla воруют нашу воду!», — скандировали протестующие экоактивисты. Им противостояли около 20 человек на другой стороне улицы, которые выставили плакаты с приветственными надписями «Welcome!» («Добро пожаловать!») и «Tesla — это наше будущее».
Житель Грюнхайда Бернд Куц рассказал журналистам, что Tesla принесет улучшения в регион, создав новые рабочие места (их должно быть около 12 000). По его словам, он не понимает экоактивистов, которые как раз показывали демонстрантам за Tesla средний палец.
Тем не менее, в Германии экологи нередко добиваются своего. Ранее эко-протесты остановили и задержали инвестиционные планы ряда крупных компаний, среди которых — ставший символом антиугольных протестов проект по добыче бурого угля компанией RWE в лесу рядом с Кёльном.
О планах построить европейский завод Gigafactory недалеко от Берлина глава Tesla Илон Маск рассказал в ноябре 2019 года. Предприятие по сборке электромобилей появится в Германии в 2020 году, а уже с 2021 года на нем выпустят первые авто. Европейский завод обеспечит регион 12 000 новых рабочих мест и сможет выпускать до 500 000 электромобилей в год.
При этом Gigafactory расположится неподалеку от природоохранной территории, где ранее планировала строить предприятие BMW.
Однако затем автопроизводитель передумал в пользу Лейпцига, а страдающая от упущенной выгоды администрация коммуны быстро согласилась на альтернативное предложение от Маска. Теперь Tesla предстоит расчистить под строительство 740 акров леса. Решение разделило членов коммуны Грюнхайде на два противоборствующих лагеря.
Тем временем строительство Gigafactory может стать серьезным испытанием для Tesla, поскольку жители региона более лояльны к местным брендам и не готовы делиться питьевой водой с чужаками. К тому же, стоимость рабочей силы в Германии на 50% выше, чем в США и в пять раз больше, чем в расположенной недалеко Польше. Если же Маск попробует сэкономить и не взять на работу местных жителей, он утратит ту единственную поддержку, которую оказывает ему сейчас коммуна.