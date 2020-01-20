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20:12 (мск), источник: Интерфакс

«Газпром» сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании и Нидерландах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Сняты аресты активов «Газпрома» по искам НАК «Нафтогаз Украины» в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, сообщила российская компания.

Источник: Reuters

«Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО “Газпром” 20 января 2020 г., аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК “Нафтогаз Украины” на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 г., были сняты», — говорится в заявлении.

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В Великобритании обязательства суду (Undertakings) «Газпрома», South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом английского суда от 14 января 2020 г. Юридическая компания «ДЛА Пайпер Лондон» подтвердила, что это является достаточным для прекращения обязательств суду в Англии.

Адвокаты «Нафтогаза» направили 10 января 2020 г. письма в адрес адвокатов «Газпрома» и нидерландских компаний группы «Газпром» о снятии арестов в Нидерландах. «ДЛА Пайпер Амстердам» подтвердила, что это является достаточным для снятия арестов в Нидерландах. Информация о снятии ареста акций отражена в реестр акционеров South Stream Transport BV.

11 января 2020 г. «Нафтогаз» и «Газпром» подписали акты об отзыве требования (Withdrawal of action) в отношении арестов от 15/22 февраля 2019 г. и 26/31 июля 2019 г. Адвокаты «Нафтогаза» 13 января 2020 г. направили прилагаемые письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля 2019 г. и 26/31 июля 2019 г. Адвокаты Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточным для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов.

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