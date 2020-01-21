Покупателям иностранных онлайн-магазинов неправильно рассчитали пошлину

По данным собеседников «Ъ», виной тому стал сбой в работе программы Федеральной таможенной службы (ФТС), которая учитывала разные заказы российских покупателей как один и выставляла счет за превышение нормы. Участники рынка говорят, что проблема могла коснуться десятков россиян, но уже устранена.
Программное обеспечение ФТС оказалось не готово к новым нормам беспошлинного ввоза товаров, которые вступили с 1 января 2020 года, пожаловались в сети покупатели иностранных интернет-магазинов со ссылкой на данные служб экспресс-доставки. Собеседники «Ъ» в таких службах подтвердили факт проблем.
В первые несколько дней января в таможенных органах производилась настройка алгоритма, обеспечивающего расчет платежей, заявил «Ъ» представитель ФТС. «В этот период в Шереметьевской таможне произошло начисление таможенных платежей в отношении экспресс-отправлений, одновременно поступивших в адрес одного лица, в связи с суммированием их стоимости», — подтверждает он. Ситуация коснулась нескольких десятков одновременно поступивших экспресс-отправлений, после уточнения алгоритма расчет таможенных платежей осуществляется в штатном режиме, заверили в ФТС.
Излишне уплаченные средства получатели могут вернуть или использовать для оплаты таможенных платежей за последующие посылки, уточнил представитель службы.
С 2020 года принцип взимания пошлин с приобретаемых для личного пользования товаров за рубежом претерпел серьезные изменения. Так, в 2019 году порог в €500 и 31 кг суммировался для всех покупок гражданина из иностранных интернет-магазинов за месяц. При превышении он уплачивал 30% от этой суммы, но не менее €4 за 1 кг в части превышения стоимостной или весовой нормы. С 1 января 2020 года беспошлинный порог применяется к каждой отдельной посылке стоимостью до €200 и весом до 31 кг без учета сроков, а пошлина составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за каждый лишний килограмм. В декабре 2019 года стало известно, что на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по предложению Минфина поручил проработать вопрос дальнейшего поэтапного снижения беспошлинного порога.
С 1 июля 2020 года предлагается снизить ставку до €100, с января 2021 года — до €50, а с 2022 года — до €20.
По словам одного из собеседников «Ъ», проблема коснулась не всех покупателей: если заказы доставляли разные службы или они пришли в разные дни, то суммирования не происходило, уточнил он.
Вопрос поднимался Ассоциацией экспресс-перевозчиков (АЭП), отметил другой собеседник «Ъ». «С 15 января ФТС правильно выставляет стоимость. Сейчас все должно нормально считаться», — добавил он. Причина проблемы могла быть в том, что ФТС начала использование новой программы, в которой нашлась недоработка, слышал президент АЭП Владимир Саркисов. С начала 2020 года ситуация могла коснуться десятков российских покупателей, оценивает Саркисов, но точное их число неизвестно. В пресс-службе «Почты России» заверили, что ситуация не затронула почтовые отправления, доставляемые по ее каналам.
До вступления новых норм беспошлинного ввоза «на живой среде» программу протестировать было нельзя, поэтому с наступлением сроков и мог случиться сбой, рассуждает вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко. Сейчас никаких массовых проблем в DHL не видят. Тем, кто оплатил неправильно выставленную пошлину, Шевченко рекомендует обращаться напрямую в ФТС с указанием обстоятельств. В случае оплаты пошлины без имеющихся оснований плательщик имеет право рассчитывать на ее возврат в полном объеме, подчеркивает гендиректор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов. Для этого, уточняет юрист, надо подать документы на возврат пошлины в таможенный орган и дождаться принятия решения.
Дмитрий Шестоперов