22:06 (мск), источник: Lenta.Ru
Белоруссия начала импорт норвежской нефти
Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.
Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup. Груз будет доставлен в литовский порт Клайпеда 22 января, оттуда нефть по железной дороге попадет на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.
Продавец неизвестен, однако, по предположению источников агентства, им мог выступить французский Total. Один из собеседников отметил, что для Минска эта покупка вышла значительно дороже поставок из России — только транспортные расходы — перевалка и транспортировка нефти до завода по железной дороге — будут стоить свыше 20 долларов за тонну.
Сорт нефти Johan Sverdrup по качественным характеристикам схож с российской маркой Urals. Его поставки начались осенью 2019 года после запуска одноименного месторождения на шельфе Норвегии.
Республика до последнего пыталась договориться о поставках российской нефти после 1 января 2020 года, но безрезультатно. В итоге 31 декабря 2019 года президент Александр Лукашенко распорядился искать нефть в другом месте. В том числе речь шла о железнодорожных поставках из балтийских портов и реверсе по одной или двум ниткам нефтепровода «Дружба». Накануне возможность такого реверса с технической точки зрения опровергла Польша.
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