Вспышка смертельного вируса в Китае напугала инвесторов

Фондовый индекс FTSE China A50, рассчитанный по рыночной капитализации 50 крупнейших компаний в Китае, утром 21 января показал самое сильное падение за последние шесть месяцев, снизившись более чем на 1,7%, пишет Bloomberg. Среди лидеров падения были акции компаний потребительского рынка: инвесторы распродавали бумаги крупнейших производителей спиртных напитков Wuliangye Yibin и Kweichow Moutai и туроператора China International Travel Service. Юань подешевел на 0,5%.
Причиной паники стала новая информация о том, что выявленный в Китае коронавирус передается от человека к человеку.
Об этом в понедельник заявила экспертная комиссия Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Ситуацию осложняет то, что в конце недели, 25 января, в Китае празднуют Новый год по лунному календарю — это пиковое время для потребительских расходов и путешествий. «В связи с китайским Новым годом миллионы людей отправятся в свои родные города по всему Китаю, что делает всю ситуацию неуправляемой», — заявила Reuters аналитик брокерской компании CMC Markets в Сингапуре Маргарет Янг.
Трейдеры, как пишет Bloomberg, готовятся к тому, что из-за вспышки коронавируса китайцы будет реже покидать свои дома во время праздников — это означает распродажу акций авиакомпаний, казино и кинопродюсеров.
«Вирус может заставить людей изменить планы отдыха и встречаться реже, чем обычно в праздничные дни, — говорит управляющий фондом Shanghai Jade Stone Investment Management Чен Ши. — Пока невозможно подсчитать, к каким потерям это приведет. Инвесторы склонны на такое чрезмерно реагировать».
Опасения инвесторов отразились и на европейском рынке, пишет Reuters. Европейский индекс STOXX 600 21 января упал на 0,7%. Снижение котировок европейских акций оказалось самым резким за последние три недели, пишет Reuters. Бумаги европейских авиакомпаний, совершающих перелеты на дальние расстояния, в том числе Air France, Lufthansa и владельца British Airways — IAG, подешевели почти на 2%. Так же среди наиболее пострадавших оказались европейские производители товаров роскоши, ориентированные на китайского потребителя, среди них LVMH, Kering, Hermes и Burberry. «Вспышка коронавируса может вызвать шоковый спад массового спроса в отношении потребления услуг, в первую очередь — путешествий», — отметил стратег рынка AxiCorp Стивен Иннес.
Инвесторы опасаются, что повторится история 2002−2003 годов, когда вспышка атипичной пневмонии (SARS), впервые проявившейся в Китае, унесла жизни 774 человек по всему миру, пишет Reuters.
Как отмечает Bloomberg, это сдерживает энтузиазм инвесторов по поводу китайского фондового рынка. До этого он демонстрировал самый быстрый за последние годы рост. Ранее на фоне торговой сделки Пекина и Вашингтона и статистических данных о стабилизации китайской экономики оптимизм аналитиков, советовавших покупать китайские активы, достигал максимума с конца 2014 года, пишет Bloomberg.
После нескольких месяцев ажиотажного спроса, иностранцы к середине дня 21 января продали акции компаний, зарегистрированных в материковом Китае, на чистые 5,1 млрд юаней ($740 млн) — это максимальный показатель с начала августа 2019 году. У аналитиков есть сомнения, что рынки могут продолжить рост после недельного перерыва, вызванного празднованием китайского Нового года, пишет Bloomberg.
По последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания достигло 291. Новое заболевание уже вышло за пределы Китая: один случай заболевания подтвержден в Японии, два — в Таиланде, еще один — в Южной Корее. Четверо заболевших скончались. Вирус выявлен в том числе у медицинских работников, контактировавших с заболевшими. «Вспышка коронавируса, подобного атипичной пневмонии, сейчас, с появлением медицинских свидетельство о его передаче от человека человеку, представляет потенциально представляет серьезный экономический риск для Азиатско-Тихоокеанского региона», — считает главный экономист IHS Markit Раджив Бисвас. Он сообщил Reuters, что после после прошлой вспышки в 2003 году международный туризм в Китае резко возрос, «поэтому риски глобального распространения вирусной эпидемии, подобной SARS, стали еще более серьезными».