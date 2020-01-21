17:24 (мск), источник: Ведомости
Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест
Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем
В частности, президент упомянул, что в США за последние три года было создано 7 млн рабочих мест, были расширены возможности для трудоустройства женщин,
Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом.
Дерипаска — совладелец компании En+, российский Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд. Он не первый раз критически высказывается о работе Центробанка России. В 2013 г. он заявил, что ЦБ «выпустил всю кровь из экономики». В сентябре 2019 г. он заявил на экономическом форуме во Владивостоке, что в России не существует независимой банковской системы — «есть ЦБ и его филиалы».
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