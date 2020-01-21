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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Источник: AFP 2020
Это был небольшой период приостановки. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом.
Андрей Рыбаков
председатель госконцерна «Белнефтехим» (цитата по Sputnik Беларусь)

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако на фоне сырьевых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.

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Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Четырнадцатого января первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.
Крутой подчеркнул, что проблема заключается в премии к рыночной цене, которую Минск не хочет платить российским нефтяным компаниям в прежнем объеме.

Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контакты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Во время загрузки произошла ошибка.
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