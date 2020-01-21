15:53 (мск), источник: РИА Новости
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее
Это был небольшой период приостановки. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в
бизнес-плане.Но сам экспорт у нас не под запретом.
Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако на фоне сырьевых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Четырнадцатого января первый
Крутой подчеркнул, что проблема заключается в премии к рыночной цене, которую Минск не хочет платить российским нефтяным компаниям в прежнем объеме.
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контакты