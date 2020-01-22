02:39 (мск), источник: Lenta.Ru
США назвали две новые страны для торговой войны
Введение налога на международные
Мнучин напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился отложить введение налога до конца года, и призвал Италию и Великобританию последовать его примеру. По словам министра, приостановка цифрового налога во Франции выглядит как начало разрешения спора.
Ранее о возможности столкновения Чехии с США предупредила местная газета Hospodářské noviny. По данным издания, закон об аналогичном налоге правительство страны одобрило в конце 2019 года. При этом в Вашингтоне уже предупредили республику о серьезных последствиях в результате такого решения, пригрозив многомиллиардными потерями.
Между тем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон утверждает, что цифровой налог вскоре введут не в отдельных странах, а на общеевропейском уровне. Сроки принятия такого решения он не обозначил.
Реакция США связана с тем, что цифровой налог касается в первую очередь американских корпораций. Во Франции он получил название GAFA — аббревиатура составлена из названий Google, Apple, Facebook и Amazon. Это крупнейшие по капитализации компании США, в мире их опережает только саудовская нефтяная компания Saudi Aramco.
Согласно французской инициативе, утвержденной в середине прошлого года, налог должен коснуться компаний с оборотом не менее 750 миллионов евро и заработком внутри страны не менее 25 миллионов. У Италии сумма заработка на национальном рынке еще ниже — 5,5 миллиона евро. США пригрозили обложить пошлинами французские товары на сумму 2,4 миллиарда евро. Макрон согласился отложить решение после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.