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08:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Мигранты вывели из России триллионы рублей

С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей). Сумма переводов в обратном направлении равняется 28,76 миллиарда (1,26 триллиона), таким образом, разница за десять лет превысила 100 миллиардов долларов — 4,38 триллиона рублей.

Такие данные получены компанией FinExpertiza, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего этим способом пользуются трудовые мигранты, а также уже обосновавшиеся в России выходцы из стран СНГ и ближнего зарубежья. Они посылают деньги своим семьям и родственникам.

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В последние пять лет разница между финансовыми потоками в обе стороны сокращается. Если в 2013 году из России вывели 37,2 миллиарда долларов, а в Россию отправили 6,8 миллиарда, то в 2018-м эти показатели составили 21,8 и 8,6 миллиарда соответственно. Статистику по трансграничным переводам Центробанк России ведет в долларах, поэтому рублевые данные подсчитаны с помощью среднего курса рубля за каждый год.

В 2018 году чаще всего деньги получали граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции и Украины. При этом абсолютным лидером остается Узбекистан — на него приходится 30 процентов отправлений.

Платежные системы — не единственный способ выводить средства из России, однако наиболее востребованный. Мигранты не любят пользоваться банками и редко открывают в них счета, а другие электронные каналы требуют определенного уровня компьютерной грамотности или дополнительной идентификации клиента. Также деньги из России вывозят наличными и с помощью платежных поручений.

Ранее исследователи FinExpertiza подсчитали, что в среднем в России в первые три квартала 2019 года трудовые мигранты отправляли на родину через платежные системы 422 доллара.

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