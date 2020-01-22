Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Когда кончатся високосные годы?В календаре не всегда были високосные годы, и, что интереснее, они не всегда будут нужны
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
14:00 (мск), источник: Ведомости

Moody’s оценило резкую смену правительства России

Агентство предсказало «некоторую неопределенность» в экономической политике страны.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Резкая смена правительства России создает «некоторую неопределенность» в экономической политике страны, говорится в комментарии рейтингового агентства Moody’s.

При этом, по мнению экспертов, заявления президента Владимира Путина и нового премьера Михаила Мишустина предполагают, что новое правительство в целом поддержит политический курс предыдущего. Аналитики Moody’s ожидают, что продолжится реализация национальных проектов, что скажется на экономике позитивно. При этом они также отмечают, что в России запланированы большие расходы на исполнение социальных обязательств — стимулирование прироста населения, повышение материнского капитала, поддержка семей с низким уровнем доходов.

Однако эксперты считают, что у России достаточно ресурсов для финансирования дополнительных расходов.

Вероятность изменения прогнозов роста ВВП России (1,5% и 1,7% в 2020 и 2021 гг. соответственно) остается небольшой, «поскольку более высокие социальные расходы помогают поддерживать потребление».

Новость
Кто что потеряет и приобретет после внесения поправок в Конституцию

Moody’s также оценило предложение Путина внести правки в Конституцию. Изменения могут повлиять на его будущую роль в политической системе страны после окончания президентского срока в 2024 г., подчеркивают эксперты. «Внутренний российский политический ландшафт характеризуется растущей консолидацией власти вокруг президента и его окружения», — отмечается в материале. При этом пока рано судить, что эти изменения означают для баланса сил в России, указывает агентство.

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой.

21 января был утвержден состав нового правительства. С членами кабинета министров встретился Путин. Он отметил качество работы предыдущего состава правительства, которое создало базу для дальнейшего развития страны. После этого прошло первое заседание правительства в новом составе.

Мишустин на первом заседании нового правительства заявил, что стране пришлось столкнуться с большими вызовами, но отметил, что уже «создана устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития». Основными направлениями работы премьер назвал преобразования в социальной сфере и рост доходов населения, повышение уровня жизни, а также реализацию нацпроектов.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Артем Гирш, Екатерина Еременко

Следите за развитием темы Новое правительство
 «Правительство становится технологичным». Эксперты о новом составе кабинета министров
Рост цен на мазут может привести к сокращению производства стали и удобрений
Путин встретится с матерью осужденной в России Наамы Иссахар
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Цены на нефть падают из-за смертельного коронавируса в Китае
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Россиянам пообещали «розовый» февраль
Показаны автомобили министров нового правительства (видео)
На Майорку обрушились гигантские 14-метровые волны (видео)
Здоровье
У Оззи Осборна болезнь Паркинсона Музыкант рассказал, что больше не может скрывать этого.
Hi-Tech
Зачем жесткий диск кладут в морозилку Впервые слышите о таком?
Кино
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви В прокат выходит романтическая история «Марафон желаний», режиссерский дебют Дарьи Чаруши
Авто
В 2020 году Mitsubishi привезет в Россию две новинки Весной в продажу поступит кроссовер ASX японской сборки, а в декабре на нашем рынке появится Pajero Sport нового поколения
Новости партнеров
Что будет с пенсией работающего пенсионера при увольнении
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Вот почему умные водители никогда не хранят авто в гараже зимой
Популярные темы на «Детях»
Любовь к Родине 404
Что делать, если нравятся двое мужчин одновременно? 157
В спортачах 137
Как должна себя вести массажист с ребенком? 136
Леди
«Лысый мачо»: Иван Ургант кардинально сменил имидж Телеведущий развеселил поклонников свежим селфи.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь