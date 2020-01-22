14:00 (мск), источник: Ведомости
Moody’s оценило резкую смену правительства России
Агентство предсказало «некоторую неопределенность» в экономической политике страны.
Резкая смена правительства России создает «некоторую неопределенность» в экономической политике страны, говорится в комментарии рейтингового агентства Moody’s.
При этом, по мнению экспертов, заявления президента Владимира Путина и нового премьера Михаила Мишустина предполагают, что новое правительство в целом поддержит политический курс предыдущего. Аналитики Moody’s ожидают, что продолжится реализация национальных проектов, что скажется на экономике позитивно. При этом они также отмечают, что в России запланированы большие расходы на исполнение социальных обязательств — стимулирование прироста населения, повышение материнского капитала, поддержка семей с низким уровнем доходов.
Вероятность изменения прогнозов роста ВВП России (1,5% и 1,7% в 2020 и 2021 гг. соответственно) остается небольшой, «поскольку более высокие социальные расходы помогают поддерживать потребление».
Moody’s также оценило предложение Путина внести правки в Конституцию. Изменения могут повлиять на его будущую роль в политической системе страны после окончания президентского срока в 2024 г., подчеркивают эксперты. «Внутренний российский политический ландшафт характеризуется растущей консолидацией власти вокруг президента и его окружения», — отмечается в материале. При этом пока рано судить, что эти изменения означают для баланса сил в России, указывает агентство.
Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. В этот же день
21 января был утвержден состав нового правительства. С членами кабинета министров встретился Путин. Он отметил качество работы предыдущего состава правительства, которое создало базу для дальнейшего развития страны. После этого прошло первое заседание правительства в новом составе.
Мишустин на первом заседании нового правительства заявил, что стране пришлось столкнуться с большими вызовами, но отметил, что уже «создана устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития». Основными направлениями работы премьер назвал преобразования в социальной сфере и рост доходов населения, повышение уровня жизни, а также реализацию нацпроектов.
Артем Гирш, Екатерина Еременко