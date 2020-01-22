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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о нехватки мяса и рыбы в потребительской корзине

Потребительская корзина нуждается в пересмотре, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.

Источник: AP 2020

«Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места», — сказал президент на встрече с представителями общественности в Липецкой области, отвечая на вопрос. Президент отметил, что потребительская корзина, «безусловно», подлежит пересмотру.

В начале прошлого года Минтруд сообщал, что намерен увеличить количество молочных продуктов и овощей в потребительской корзине. На расширении корзины и привязанного к ней минимального размера оплаты труда (МРОТ) настаивала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

В ходе послания Федеральному собранию президент предложил закрепить в Конституции положения о размере МРОТ, индексации пенсий и социальных выплат.

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