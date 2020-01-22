14:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин заявил о нехватки мяса и рыбы в потребительской корзине
Потребительская корзина нуждается в пересмотре, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
«Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и
В начале прошлого года Минтруд сообщал, что намерен увеличить количество молочных продуктов и овощей в потребительской корзине. На расширении корзины и привязанного к ней минимального размера оплаты труда (МРОТ) настаивала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
В ходе послания Федеральному собранию президент предложил закрепить в Конституции положения о размере МРОТ, индексации пенсий и социальных выплат.