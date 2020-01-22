Смертельный вирус из Китая уронил цены на нефть

Число жертв ранее неизвестного вируса достигло на момент публикации девяти человек. По всему Китаю в больницах находятся около 300 человек (всего заразилось 473), из которых 30 — в тяжёлом состоянии.
Уже известно, что вирус передаётся при контакте с заражённым человеком, что стало большой проблемой для пограничников во всех странах мира, куда китайцы традиционно отправляются путешествовать после китайского Нового года (25 января). Ряд стран, в том числе Россия, начали измерять температуру пассажиров из Китая на пропускных пунктах, чтобы обнаружить симптомы болезни на ранних стадиях. На фоне этих новостей китайские рынки продемонстрировали серьёзное падение — котировки выросли только у производителей медоборудования.
Эксперты Goldman Sachs спрогнозировали, что снижение спроса на нефть из-за вируса на 260 000 баррелей в сутки выразится в падении котировок почти на 3%. Такая динамика повторяет ситуацию 2003 года, когда из-за вспышки атипичной пневмонии погибло почти 800 человек в 30 странах мира.
Коронавирус уже лишил Бернара Арно, три дня пробывшего богатейшим человеком на земле, $3,7 млрд. Он владеет люксовым холдингом LVMH, чьи акции упали на 3% из-за связанных с вирусом опасений и снижением продаж на азиатских рынках.