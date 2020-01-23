00:51 (мск), источник: Известия
Игра на опережение: экономика РФ вырастет быстрее, чем в США и ЕС
Наш ВВП ускорится благодаря нацпроектам, а темпы Запада замедлятся
Темпы роста российской экономики в 2020—2022 годах будут выше, чем в США и еврозоне, следует из обновленного макропрогноза ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия». Если в 2020-м ВВП РФ увеличится на 1,8%, а в следующие два года — на 2,2%, то показатели США составят соответственно 1,9, 1,7 и 1,5%, а Европы — 1,7, 1,5 и 1,5%.
Однако, несмотря на положительную динамику, достичь среднемировых темпов роста России не удастся, пишут исследователи. Они видят причины в отсутствии достаточных инвестиций и слабом потребительском спросе. Замедление крупных экономик мира будет связано с другими причинами, прежде всего с торговыми войнами, считают специалисты.
Ключевым драйвером роста российской экономики в среднесрочной перспективе станет повышение инвестиционной активности, главным образом оно будет обусловлено реализацией нацпроектов, говорится в отчете ИНП РАН. Там отмечается, что в 2020-м ВВП ускорится до 1,8%. Это приведет в том числе к повышению потребительского спроса населения, что также простимулирует экономику.
В Минэке «Известиям» заявили, что ведомство в плановом порядке готовит прогнозы по росту ВВП дважды в год — в апреле и сентябре. Последний был опубликован 30 сентября 2019 года. В этом году министерство прогнозирует увеличение показателя на уровне 2%.
По мнению экспертов ИНП РАН, в 2021 и 2022 годах рост экономики достигнет 2,2%, что также ниже планов Минэка за аналогичные периоды. Там ожидают, что темпы ВВП в этот период составят 3% ежегодно. Причины скепсиса РАН заключаются в ограниченности мер разгона экономики в рамках нацпроектов и недозагрузке конкурентоспособных отраслей. Всё это приведет к снижению инвестиций со стороны частного бизнеса. В нынешнем году приток капиталовложений увеличится на 4,5%, а в последующие — на 2,8 и 2,5%, говорится в прогнозе.
В предстоящей трехлетке уровень доходов населения и потребительского спроса будет расти медленнее темпов ВВП, а их вклад будет менее значимым, чем ранее, подчеркнул в беседе с «Известиями» один из авторов отчета — замдиректора ИНП РАН Александр Широв. По его словам, это связано с ограничением на рынке потребительского кредитования, а также сохраняющейся проблемой низкого уровня доходов россиян. В 2018—2019 годах экономику поддержал хороший спрос со стороны граждан, обеспечивший рост в 2,3 и 1,1% соответственно, пояснил он.
Экономика развитых стран в 2020—2022 годах будет расти еще медленнее. Прогнозируемые РАН темпы Еврозоны — 1,7, 1,5 и 1,5%, а США — 1,9, 1,7 и 1,5% соответственно. Впрочем, существующий разрыв между РФ и Западом в качестве жизни населения серьезно не изменится за такой краткий период, подчеркнул эксперт.
Сдерживать рост ВВП будут и более высокие темпы роста импорта по сравнению с экспортом, отмечают авторы. С повышением инвестиционной активности возрастет спрос на заграничную продукцию, прежде всего на оборудование, 90% которого производится за рубежом.
Для того чтобы вывести экономику на среднемировой уровень роста, эффекта от нацпроектов недостаточно. Даже при 1,8 и 2,2% российский показатель будет в два раза ниже, отмечает Александр Широв. Рост темпов ВВП до 3−4% в перспективе невозможен без повышения благосостояния населения. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность компенсации потерь, которые граждане и бизнес понесли
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает прогноз РАН даже оптимистичным в условиях нынешней ситуации в экономике. По его словам, нацпроекты — не панацея от всех проблем, они нужны, но не стоит переоценивать их роль. В 2019-м проекты, на которые уже немало потрачено, должны были показать результаты, но рост ВВП говорит об обратном. Эксперт считает, что увеличение государственных вложений «не сделает погоды» в экономике, так как их доля равна всего 14%. До тех пор пока инвестклимат в целом будет оставаться неблагоприятным, нацпроекты не помогут.
По мнению Игоря Николаева, для стимулирования роста наряду со структурными реформами экономики, на которые уйдут годы, необходимо послабление налогового давления. Кроме того, свою лепту в стагнацию вносит и сохранение санкционного противостояния. Возрастающая напряженность в мире способствует усилению торговых войн, а не устойчивому развитию и сотрудничеству, добавила доцент РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова. Укрепление межстранового партнерства, которое нельзя сбрасывать со счетов, может привести к более высоким экономическим показателям как для российского ВВП, так и другой стороны, добавила она.
Впрочем, достижение среднемирового уровня роста вблизи 3% реалистично при условии, что госинвестиции разгонят российскую экономику, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, ускорение в 2020-м в полной мере будет зависеть от результатов «работы над ошибками», которую проведут по итогам реализации нацпроектов в прошлом году. Госинвестиции смогут обеспечить предпосылки для роста ВВП на уровне 1,5−2%. Однако эксперт полагает, что при консервативном курсе госполитики, основанном на нацпроектах, существующие структурные ограничения экономики не скоро удастся преодолеть.