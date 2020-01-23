Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Когда кончатся високосные годы?В календаре не всегда были високосные годы, и, что интереснее, они не всегда будут нужны
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
46Underwater Photography Guide выбрал лучшие подводные снимки года
00:51 (мск), источник: Известия

Игра на опережение: экономика РФ вырастет быстрее, чем в США и ЕС

Наш ВВП ускорится благодаря нацпроектам, а темпы Запада замедлятся из-за торговых войн.

Источник: Известия

Темпы роста российской экономики в 2020—2022 годах будут выше, чем в США и еврозоне, следует из обновленного макропрогноза ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия». Если в 2020-м ВВП РФ увеличится на 1,8%, а в следующие два года — на 2,2%, то показатели США составят соответственно 1,9, 1,7 и 1,5%, а Европы — 1,7, 1,5 и 1,5%.

Однако, несмотря на положительную динамику, достичь среднемировых темпов роста России не удастся, пишут исследователи. Они видят причины в отсутствии достаточных инвестиций и слабом потребительском спросе. Замедление крупных экономик мира будет связано с другими причинами, прежде всего с торговыми войнами, считают специалисты.

А рост и ныне там

Ключевым драйвером роста российской экономики в среднесрочной перспективе станет повышение инвестиционной активности, главным образом оно будет обусловлено реализацией нацпроектов, говорится в отчете ИНП РАН. Там отмечается, что в 2020-м ВВП ускорится до 1,8%. Это приведет в том числе к повышению потребительского спроса населения, что также простимулирует экономику.

В Минэке «Известиям» заявили, что ведомство в плановом порядке готовит прогнозы по росту ВВП дважды в год — в апреле и сентябре. Последний был опубликован 30 сентября 2019 года. В этом году министерство прогнозирует увеличение показателя на уровне 2%.

По мнению экспертов ИНП РАН, в 2021 и 2022 годах рост экономики достигнет 2,2%, что также ниже планов Минэка за аналогичные периоды. Там ожидают, что темпы ВВП в этот период составят 3% ежегодно. Причины скепсиса РАН заключаются в ограниченности мер разгона экономики в рамках нацпроектов и недозагрузке конкурентоспособных отраслей. Всё это приведет к снижению инвестиций со стороны частного бизнеса. В нынешнем году приток капиталовложений увеличится на 4,5%, а в последующие — на 2,8 и 2,5%, говорится в прогнозе.

В предстоящей трехлетке уровень доходов населения и потребительского спроса будет расти медленнее темпов ВВП, а их вклад будет менее значимым, чем ранее, подчеркнул в беседе с «Известиями» один из авторов отчета — замдиректора ИНП РАН Александр Широв. По его словам, это связано с ограничением на рынке потребительского кредитования, а также сохраняющейся проблемой низкого уровня доходов россиян. В 2018—2019 годах экономику поддержал хороший спрос со стороны граждан, обеспечивший рост в 2,3 и 1,1% соответственно, пояснил он.

Экономика развитых стран в 2020—2022 годах будет расти еще медленнее. Прогнозируемые РАН темпы Еврозоны — 1,7, 1,5 и 1,5%, а США — 1,9, 1,7 и 1,5% соответственно. Впрочем, существующий разрыв между РФ и Западом в качестве жизни населения серьезно не изменится за такой краткий период, подчеркнул эксперт.

Сдерживать рост ВВП будут и более высокие темпы роста импорта по сравнению с экспортом, отмечают авторы. С повышением инвестиционной активности возрастет спрос на заграничную продукцию, прежде всего на оборудование, 90% которого производится за рубежом.

Работа над ошибками

Для того чтобы вывести экономику на среднемировой уровень роста, эффекта от нацпроектов недостаточно. Даже при 1,8 и 2,2% российский показатель будет в два раза ниже, отмечает Александр Широв. Рост темпов ВВП до 3−4% в перспективе невозможен без повышения благосостояния населения. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность компенсации потерь, которые граждане и бизнес понесли из-за налоговых новаций последних лет, в частности повышения НДС, считают эксперты РАН. В 2020—2022 годах темпы прироста доходов граждан составят 1,3−2,2%.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает прогноз РАН даже оптимистичным в условиях нынешней ситуации в экономике. По его словам, нацпроекты — не панацея от всех проблем, они нужны, но не стоит переоценивать их роль. В 2019-м проекты, на которые уже немало потрачено, должны были показать результаты, но рост ВВП говорит об обратном. Эксперт считает, что увеличение государственных вложений «не сделает погоды» в экономике, так как их доля равна всего 14%. До тех пор пока инвестклимат в целом будет оставаться неблагоприятным, нацпроекты не помогут.

По мнению Игоря Николаева, для стимулирования роста наряду со структурными реформами экономики, на которые уйдут годы, необходимо послабление налогового давления. Кроме того, свою лепту в стагнацию вносит и сохранение санкционного противостояния. Возрастающая напряженность в мире способствует усилению торговых войн, а не устойчивому развитию и сотрудничеству, добавила доцент РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова. Укрепление межстранового партнерства, которое нельзя сбрасывать со счетов, может привести к более высоким экономическим показателям как для российского ВВП, так и другой стороны, добавила она.

Впрочем, достижение среднемирового уровня роста вблизи 3% реалистично при условии, что госинвестиции разгонят российскую экономику, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, ускорение в 2020-м в полной мере будет зависеть от результатов «работы над ошибками», которую проведут по итогам реализации нацпроектов в прошлом году. Госинвестиции смогут обеспечить предпосылки для роста ВВП на уровне 1,5−2%. Однако эксперт полагает, что при консервативном курсе госполитики, основанном на нацпроектах, существующие структурные ограничения экономики не скоро удастся преодолеть.

Путин: наша экономика адаптировалась к внешним шокам
Во время загрузки произошла ошибка.
19 декабря 2019© Ньюстюб
Следите за развитием темы Торговые войны
 Профилактический досмотр: весь багаж из Юго-Восточной Азии проверяют из-за коронавируса
Штрафной пиар: задержание с кокаином обошлось актрисе в 30 тыс. рублей
Мишустин произвел ряд назначений в федеральных ведомствах
Путин поручил обсудить выплату 5 млн рублей вкладчикам
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Синоптики рассказали, почему нормальной погоды становится мало
На Майорку обрушились гигантские 14-метровые волны (видео)
Рассел Кроу показал свою ферму в Австралии до и после пожаров
Сокровища «Титаника» поднимут на поверхность
Здоровье
У Оззи Осборна болезнь Паркинсона Музыкант рассказал, что больше не может скрывать этого.
Hi-Tech
Зачем жесткий диск кладут в морозилку Впервые слышите о таком?
Кино
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви В прокат выходит романтическая история «Марафон желаний», режиссерский дебют Дарьи Чаруши
Горячие темы на Авто
А вы читали Конституцию? 153
Обезьяны с гранатой? 106
Езда с непрогретым двигателем 65
Платный въезд 61
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Новые фото Кейт Миддлтон с детьми умилили соцсети Герцогиня отправилась в Бирмингем
Леди
«Лысый мачо»: Иван Ургант кардинально сменил имидж Телеведущий развеселил поклонников свежим селфи.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь