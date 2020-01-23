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07:36 (мск), источник: РИА Новости

В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Источник: РИА Новости

Вопрос введения единой валюты в Союзном государстве, создание которого закреплено в договоре, вступившем в силу 20 лет назад, 26 января 2000 года, обсуждается уже в течение долгого времени. В 2019 году за введение единой валюты высказывались и Москва, и Минск.

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«С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания», — сказал Водолацкий РИА Новости.

Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.

При этом Водолацкий подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

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