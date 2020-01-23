06:46 (мск), источник: Известия
Европа заменит комплектующие из России и Украины в ракете Vega на свои
Европа намерена в ближайшем будущем заменить российские и украинские комплектующие в
На данный момент в четвертой ступени ракеты Vega используются титановые топливные баки, изготовленные российским НПО имени Лавочкина, и двигатель РД-843, произведенный украинским ПО «Южмаш».
«В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E», — приводит слова Пишеля «РИА Новости».
В июле 2019 года запуск ракеты легкого класса Vega со