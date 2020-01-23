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06:46 (мск), источник: Известия

Европа заменит комплектующие из России и Украины в ракете Vega на свои

Европа намерена в ближайшем будущем заменить российские и украинские комплектующие в ракете-носителе Vega на элементы собственного производства, сообщил в четверг, 23 января, глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

Источник: ESA

На данный момент в четвертой ступени ракеты Vega используются титановые топливные баки, изготовленные российским НПО имени Лавочкина, и двигатель РД-843, произведенный украинским ПО «Южмаш».

«В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E», — приводит слова Пишеля «РИА Новости».

В июле 2019 года запуск ракеты легкого класса Vega со спутником-наблюдателем ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане завершился неудачей из-за разрушения двигателя второй ступени.

Во время загрузки произошла ошибка.
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