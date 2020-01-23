Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
16:19 (мск), источник: Life.ru

Зарплатная ведомость новых министров. Кто потеряет в деньгах от назначения

Правительство России обновилось почти вполовину. В министерские кресла, в том числе в кресло премьер-министра, пришли новые люди.

Наверх
Источник: LIFE

«Коммерсант» опубликовал данные об их доходах на предыдущих должностях. Многие из них зарабатывали хорошие деньги, поэтому во власть они пришли не за прибылью. Хотя официальные зарплаты министров России во многом остаются тайной за семью печатями, редко когда госслужащие называют полную сумму выплат.

Источник: LIFE

Единственная крупная утечка была пару лет назад, когда Минфин выложил эти данные в открытый доступ. При небольшом официальном окладе руководителям ведомств полагаются значительные премии и надбавки. И в итоге на руки ежемесячно выдают крупную сумму. Посмотрим, сколько получали члены российского правительства раньше, и сравним с теми ежемесячными окладами, которые они получат в кабинете министров. Кто-то из них стал богаче, а кто-то явно недополучит на министерском посту.

РИА "Новости"
1/31

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.

РИА "Новости"
2/31

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
 

РИА "Новости"
3/31

Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
 

РИА "Новости"
4/31

Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
5/31

Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
 

РИА "Новости"
6/31

Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
 

РИА "Новости"
7/31

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
8/31

Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
9/31

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
 

РИА "Новости"
10/31

Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
11/31

Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
 

РИА "Новости"
12/31

Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
 

РИА "Новости"
13/31

Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
14/31

Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
15/31

Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
16/31

Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
17/31

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
18/31

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
19/31

Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
20/31

Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
 

РИА "Новости"
21/31

Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
 

РИА "Новости"
22/31

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
23/31

Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
 

РИА "Новости"
24/31

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
25/31

Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
 

РИА "Новости"
26/31

Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
 

РИА "Новости"
27/31

Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
 

РИА "Новости"
28/31

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
 

РИА "Новости"
29/31

Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
 

РИА "Новости"
30/31

Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
31/31

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.
 

Артур Матвеев

Читайте также
Новый состав правительства. Что он означает? В. Катасонов. М. Делягин. О. Четверикова
Во время загрузки произошла ошибка.
17:24 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Новое правительство
 Киборг возвращается в клетку. Самая устрашающая женщина-боец в мире дебюти
Неймар взорвал Интернет, отдав пас пятой точкой
Путин предложил провести саммит лидеров стран-основательниц ООН
Российские семьи смогут сэкономить два млн рублей на ипотеке
МВД проверило слова Кадырова об убийстве за оскорбление в Сети
В Томской области нет желающих управлять районом из-за зарплат
Гигантская королевская кобра заползла на кухню к пенсионерам
Наталья Бочкарева продает свой «Кадиллак» (фото)
Австралия ждет нашествия смертельно опасных пауков
Здоровье
Девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью У нее редкое генетическое заболевание.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой Популярная российская актриса ответила на вопросы телеведущей в передаче «Секрет на миллион»
Горячие темы на Авто
А вы читали Конституцию? 164
Обезьяны с гранатой? 149
Езда с непрогретым двигателем 84
Говорят, что сегодня "День Дедушек"! 63
Новости партнеров
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Бондарчук сделал то, что еще никто не делал за всю историю российского кино
Почему фильмы с Петровым обречены на успех
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Популярные темы на «Детях»
Как не дать совершить ошибку. 599
Африканское супер-образование! ;) 241
что делать с "добром"? 202
бабушка в 28? 184
Леди
Срочно повторить: тренды из 70-х, актуальные в 2020 году Ностальгия по ушедшим эпохам не перестает волновать сердца дизайнеров.
Новости партнеров
Первый в мире российский блокбастер, в котором мир спасает женщина
Бесплатные концерты в Москве
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Последние новости электромобилей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь