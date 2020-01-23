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09:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости». В него вошли 30 крупнейших компаний, чья недвижимость приносит наибольший арендный доход.

Источник: Reuters

Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В 2019 году арендный доход компании составил $1,6 млрд.

В топ-10 вошли:

  • группа «Ташир» Самвела Карапетяна ($655 млн);.
  • группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($580 млн);.
  • Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) — Stichting INGKA Foundation ($510 млн);.
  • Gleden Invest Александра Клячина ($380 млн);.
  • Crocus Group Араза Алагарова ($370 млн);.
  • Enka семьи Шарыка Тара ($340 млн);.
  • O1 Properties Валерия Михайлова и Павла Ващенко ($305 млн);.
  • «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотина ($280 млн);.
  • группа «Регионы» Амирана Муцоева, Алихана Муцоева и Амирхана Мори ($240 млн).

В списке две новые компании — «Синдика» Арсена Канокова ($95 млн) и «Славянский мир» Владимира Лещикова ($85 млн). Также в перечень вернулась Eastern Property Holding ($65 млн).

Напомним, год назад рейтинг «Королей российской недвижимости» возглавили владельцы «Киевской площади» Зарах Илиев и Год Нисанов. Их годовой арендный доход превысил $1,5 млрд. На второй строчке по арендным доходам оказалась Ingka Centres ($865 млн), на третьей — «Ташир» Самвела Карапетяна ($670 млн).

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