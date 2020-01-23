Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Первое место вновь заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В 2019 году арендный доход компании составил $1,6 млрд.
В списке две новые компании — «Синдика» Арсена Канокова ($95 млн) и «Славянский мир» Владимира Лещикова ($85 млн). Также в перечень вернулась Eastern Property Holding ($65 млн).
Напомним, год назад рейтинг «Королей российской недвижимости» возглавили владельцы «Киевской площади» Зарах Илиев и Год Нисанов. Их годовой арендный доход превысил $1,5 млрд. На второй строчке по арендным доходам оказалась Ingka Centres ($865 млн), на третьей — «Ташир» Самвела Карапетяна ($670 млн).