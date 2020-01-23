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21:11 (мск), источник: ТАСС

«Умная» колонка от Mail.ru Group будет называться «Капсула»

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. «Умная» колонка от Mail.ru Group с голосовым помощником «Маруся» поступит в продажу под названием «Капсула». Об этом свидетельствуют материалы компании в преддверии старта продаж.

Источник: Пресс-служба Mail.ru Group

Согласно описанию колонки, «Капсула» — это «акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве». Продаваться колонка будет в двух цветах: светло-сером и черном. Будет доступен предзаказ.

Подлинность изображений «Капсулы», ее названия и описания ТАСС подтвердили в пресс-службе Mail.ru Group, не комментируя дату выпуска и другие подробности об устройстве.

В марте 2019 года «умная» колонка со встроенным голосовым помощником «Маруся» была продемонстрирована бывшему премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время его встречи с руководством Mail.ru Group. В декабре компания запустила новогодний ролик, в котором впервые продемонстрировала колонку, однако название устройства и дата старта продаж не были раскрыты.

В 2018 году на российский рынок «умных» колонок вышел «Яндекс» с «Яндекс. Станцией», новое устройство Mail.ru Group планируется выпустить в продажу в первом квартале 2020 года. Помимо этих компаний, разработки собственных «умных» колонок в России ведут Сбербанк и МТС.

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