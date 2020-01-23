Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
12Извержение вулкана Таал
16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Материнский капитал вписывается в ипотеку

Российские семьи смогут сэкономить два млн рублей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Обещанное президентом Владимиром Путиным в недавнем послании Федеральному собранию расширение программы материнского капитала позволит семьям, которые в ближайшие годы родят двоих детей, сэкономить почти 2 млн руб. при покупке квартиры в ипотеку. Такие расчеты сделаны аналитическим центром «Дом. РФ».

Читайте также
Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Федеральное правительство намерено в ускоренном порядке внести поправки в законодательство, чтобы реализовать анонсированные президентом Владимиром Путиным нововведения в программе материнского капитала. Об этом в четверг заявила вице-премьер Татьяна Голикова, представляя коллективу Минтруда нового министра Антона Котякова. Поправки должны быть внесены до 11 февраля, уточнила госпожа Голикова.

В январе Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа материнского капитала в стране будет продлена как минимум на пять лет, то есть до конца 2026 года. При этом маткапитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого ребенка. Кроме того, президент предложил увеличить размер материнского капитала на 150 тыс. руб. при рождении второго ребенка. После индексации с января 2020 года размер материнского капитала составляет 466,6 тыс. руб. Таким образом, у семьи появляется возможность получить более 600 тыс. руб., которые могут пойти на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, считают в «Дом. РФ».

По подсчетам аналитиков, всего же семья с двумя маленькими детьми может сэкономить до 2 млн руб. Эта сумма складывается не только из материнского капитала, но и за счет других мер, например налогового вычета при приобретении недвижимости.
Новость
Стало известно, на что россияне чаще всего тратят материнский капитал

Государство возвращает из суммы уплаченных налогов 13% стоимости приобретенного жилья, но не более 2 млн руб. на человека (260 тыс. руб.). Воспользоваться вычетом могут оба супруга, если квартира оформлена в долевую собственность. В расчете эта сумма составляет 400 тыс. руб. Кроме того, с начала 2018 года действует госпрограмма субсидирования ипотеки для семей с двумя и более детьми, родившимися в период с 2018 по 2022 год. Ставка по ней установлена на уровне до 6% годовых, в настоящее время ведущие банки предлагают кредиты по ставке ниже 5%. Ежемесячный платеж по кредиту при стандартном сроке в 15 лет и рыночной ставке в 9% будет находиться на уровне 25 тыс. руб., а в рамках программы «семейной ипотеки» платеж снижается на 5,5 тыс. (до 19,5 тыс. руб.).

Всего за время выплаты кредита среднестатистическая семья сэкономит на уплате процентов 991 тыс. руб., подсчитали аналитики «Дом. РФ».
Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, дополнительно есть возможность воспользоваться еще одним вычетом из суммы уплаченного НДФЛ — он распространяется на сумму уплаченных процентов по ипотеке до 3 млн руб. Для двоих супругов при взятых средних показателях это еще 136 тыс. руб.

В случае, если в семье рождается третий ребенок, государство возмещает дополнительно 450 тыс. руб. на погашение долга по ипотеке, а общая сумма поддержки такой семьи со стороны государства возрастает до более чем 2,6 млн руб., резюмируют аналитики «Дом. РФ».

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Халиль Аминов

Читайте также
 Статистика по платным дорогам удивила всех
Госдума вынесла решение по поправке в Конституции в первом чтении
Путин предложил провести саммит лидеров стран-основательниц ООН
МВД проверило слова Кадырова об убийстве за оскорбление в Сети
В Томской области нет желающих управлять районом из-за зарплат
Гигантская королевская кобра заползла на кухню к пенсионерам
Наталья Бочкарева продает свой «Кадиллак» (фото)
Австралия ждет нашествия смертельно опасных пауков
Здоровье
Девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью У нее редкое генетическое заболевание.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой Популярная российская актриса ответила на вопросы телеведущей в передаче «Секрет на миллион»
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Чем может удивить старая советская сберкнижка
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Леди
Срочно повторить: тренды из 70-х, актуальные в 2020 году Ностальгия по ушедшим эпохам не перестает волновать сердца дизайнеров.
Новости партнеров
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
Бондарчук сделал то, что еще никто не делал за всю историю российского кино
Почему фильмы с Петровым обречены на успех
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь