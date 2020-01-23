16:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Материнский капитал вписывается в ипотеку
Российские семьи смогут сэкономить два млн рублей.
Обещанное президентом Владимиром Путиным в недавнем послании Федеральному собранию расширение программы материнского капитала позволит семьям, которые в ближайшие годы родят двоих детей, сэкономить почти 2 млн руб. при покупке квартиры в ипотеку. Такие расчеты сделаны аналитическим центром «Дом. РФ».
Федеральное правительство намерено в ускоренном порядке внести поправки в законодательство, чтобы реализовать анонсированные президентом Владимиром Путиным нововведения в программе материнского капитала. Об этом в четверг заявила
В январе Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа материнского капитала в стране будет продлена как минимум на пять лет, то есть до конца 2026 года. При этом маткапитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого ребенка. Кроме того, президент предложил увеличить размер материнского капитала на 150 тыс. руб. при рождении второго ребенка. После индексации с января 2020 года размер материнского капитала составляет 466,6 тыс. руб. Таким образом, у семьи появляется возможность получить более 600 тыс. руб., которые могут пойти на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, считают в «Дом. РФ».
Государство возвращает из суммы уплаченных налогов 13% стоимости приобретенного жилья, но не более 2 млн руб. на человека (260 тыс. руб.). Воспользоваться вычетом могут оба супруга, если квартира оформлена в долевую собственность. В расчете эта сумма составляет 400 тыс. руб. Кроме того, с начала 2018 года действует госпрограмма субсидирования ипотеки для семей с двумя и более детьми, родившимися в период с 2018 по 2022 год. Ставка по ней установлена на уровне до 6% годовых, в настоящее время ведущие банки предлагают кредиты по ставке ниже 5%. Ежемесячный платеж по кредиту при стандартном сроке в 15 лет и рыночной ставке в 9% будет находиться на уровне 25 тыс. руб., а в рамках программы «семейной ипотеки» платеж снижается на 5,5 тыс. (до 19,5 тыс. руб.).
Кроме того, дополнительно есть возможность воспользоваться еще одним вычетом из суммы уплаченного НДФЛ — он распространяется на сумму уплаченных процентов по ипотеке до 3 млн руб. Для двоих супругов при взятых средних показателях это еще 136 тыс. руб.
В случае, если в семье рождается третий ребенок, государство возмещает дополнительно 450 тыс. руб. на погашение долга по ипотеке, а общая сумма поддержки такой семьи со стороны государства возрастает до более чем 2,6 млн руб., резюмируют аналитики «Дом. РФ».
Халиль Аминов