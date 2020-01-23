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18:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: Пресс-служба Президента России

Документ носит закрытый характер, однако речь идет об «активном участии бюджета и льготной реструктуризации со стороны ведущих банков», пояснил он.

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«Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер… В целом проблема решена — там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена», — сказал господин Костин (цитата по «РИА Новости»).

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятия ОПК России страдают от высокой кредитной нагрузки. По его словам, этот сектор «живет впроголодь, обслуживая финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процесс организации производства и внедрения продукции». Он предложил списать часть долгов.

В декабре руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что финансовые директора ряда предприятий ОПК прячут убытки от акционеров, создавая тем самым иллюзию стабильности. До этого Юрий Чайка, находясь в должности генпрокурора России, рассказал «Ъ», что за последние два с половиной года в сфере ОПК зафиксировано почти 90 тыс. нарушений закона, на которые внесено около 20 тыс. представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 23 тыс. должностных лиц.

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