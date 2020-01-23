18:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК
В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям
Документ носит закрытый характер, однако речь идет об «активном участии бюджета и льготной реструктуризации со стороны ведущих банков», пояснил он.
«Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер… В целом проблема решена — там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена», — сказал господин Костин (цитата по «РИА Новости»).
В июле
В декабре руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что финансовые директора ряда предприятий ОПК прячут убытки от акционеров, создавая тем самым иллюзию стабильности. До этого Юрий Чайка, находясь в должности генпрокурора России, рассказал «Ъ», что за последние два с половиной года в сфере ОПК зафиксировано почти 90 тыс. нарушений закона, на которые внесено около 20 тыс. представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 23 тыс. должностных лиц.