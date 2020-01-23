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20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский госдолг на десятки миллиардов купил неизвестно кто

Аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), который состоялся накануне, стал одним из самых необычных за все время.

Источник: Reuters

Госдолг стоимостью 58 миллиардов рублей продан одной заявкой. Кто его купил, осталось неизвестным, сообщает РБК.

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Аналитики Росбанка подчеркнули, что на их памяти это самая большая одиночная заявка, которую удовлетворил Минфин. С ними согласились эксперты «ВТБ Капитала». Погашение ОФЗ — в 2025 году, заявку закрыли с доходностью 5,97 процентов годовых.

Отмечается, что в совокупности нынешнее размещение стало крупнейшим с мая 2019 года. Минфин продал бумаг на 85 миллиардов рублей. Помимо шестилетних облигаций, выпущены бумаги с погашением в феврале 2028 года на 27 миллиардов рублей.

Эксперты разошлись в оценках, кто может выступить покупателем ОФЗ. Одни указывают, что такую заявку могут позволить только крупные фонды-нерезиденты, но непонятно, зачем выкупать ее целиком. Но другие возражают, что если бы деньги пришли из-за рубежа, то это отразилось бы на курсе рубля, чего не случилось. Среди других вариантов — покупателем стал владелец ОФЗ с погашением 29 января 2020 года, который заранее инвестировал средства.

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