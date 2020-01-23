20:21 (мск), источник: Lenta.Ru
Российский госдолг на десятки миллиардов купил неизвестно кто
Аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), который состоялся накануне, стал одним из самых необычных за все время.
Госдолг стоимостью 58 миллиардов рублей продан одной заявкой. Кто его купил, осталось неизвестным, сообщает РБК.
Аналитики Росбанка подчеркнули, что на их памяти это самая большая одиночная заявка, которую удовлетворил Минфин. С ними согласились эксперты «ВТБ Капитала». Погашение ОФЗ — в 2025 году, заявку закрыли с доходностью 5,97 процентов годовых.
Отмечается, что в совокупности нынешнее размещение стало крупнейшим с мая 2019 года. Минфин продал бумаг на 85 миллиардов рублей. Помимо шестилетних облигаций, выпущены бумаги с погашением в феврале 2028 года на 27 миллиардов рублей.
Эксперты разошлись в оценках, кто может выступить покупателем ОФЗ. Одни указывают, что такую заявку могут позволить только крупные