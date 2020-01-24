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12:07 (мск), источник: Газета.Ру

Налог на пенсию: в Минфине обсуждают варианты

Пенсионные накопления россиян обложат налогом.

Источник: РИА "Новости"

Минфин разрабатывает два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного продукта (ГПП). Пожилые россияне, выходящие на заслуженный отдых, могут получать выплаты равными долями несколько лет подряд или же снять накопления за один раз. Однако при этом должны будут выплатить НДФЛ. По мнению чиновников, налог выступит ограничением — чтобы граждане не смогли «снять и все сразу потратить».

В Министерстве финансов обсуждают несколько вариантов налога для накоплений в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП). Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина, обсуждение двух основных способов налогообложения ведется с Центробанком.

Первый вариант предполагает, что пенсионеры смогут получать выплаты равными долями на протяжении нескольких лет. Второй вариант — что накопленные средства можно будет снять единовременно, но при этом заплатить НДФЛ.

Чиновники рассчитывают, что эта мера выступит своеобразным ограничителем. Благодаря ей пожилые россияне будут получать прибавку к основной пенсии на протяжении длительного периода времени, а не «тратить всю сумму сразу».

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По мнению экспертов, начисление подоходного налога на накопления ударит по репутации новой пенсионной системы. Россиянам будет выгоднее вкладываться не в ГПП, а в инвестиционные продукты.

ГПП может начать действовать в России с 1 января 2022 года. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, к середине февраля 2020 года общественное обсуждение законопроекта будет завершено, и тогда опубликуют редакцию документа с учетом поправок.

В 2020 году законопроект должен будет поступить в Государственную Думу на рассмотрение. Изначально проект ГПП был представлен осенью 2019 года — по нему граждане смогут самостоятельно формировать свои пенсии через частные фонды при господдержке.

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Взносы из зарплаты будут добровольными. Кроме того, граждане смогут получить налоговый вычет на ежемесячный взнос в размере 13%, если взнос не будет превышать 6% от дохода.

В обсуждении ГПП принимают участие общественные организации, работодатели, отраслевые ассоциации и негосударственные пенсионные фонды. Тем не менее, в экспертной среде сомневаются, что новая система накоплений будет пользоваться популярностью.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении другое важное изменение для пенсионеров. Это внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию. В его основу легли предложения, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию.

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Одно из них — регулярная индексация, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».

Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева пояснила, что поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.

По словам Хабриевой, само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе.

О том, что из нынешних поправок в Конституцию проистекает и индексация пенсий работающим пенсионерам, заявил и депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, увеличение выплат для работающих пенсионеров будет производиться автоматически.

Для этого не нужно даже писать заявление. По словам депутата, норма может быть принята уже в конце марта.

Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не производится с 2016 года. И менять это решение в правительстве не собирались до последнего времени.

По словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж «БКС Брокер», в прошлом году была проведена пенсионная реформа, которой многие остались недовольны. Она закрепила, что в ходе нее поэтапно будет повышен возраст получения выплат от государства. К 2028 году порог достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В результате количество людей, получающих пенсию, снизилось. Соответственно, ПФР сэкономил деньги.

Ранее экс-глава ПФР России Антон Дроздов (теперь заместитель министра финансов — «Газета.Ru») заявил, что после внесения изменений в систему в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

По его словам, за предыдущий год было назначено более миллиона пенсий. Уточняется, что из них 830 тысяч — по старости.

При этом в долгосрочной перспективе, как отмечал Дроздов, количество выходящих досрочно на пенсию людей будет увеличиваться. Это произойдет из-за грядущих изменений. Так, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а спустя два года 57-летние матери троих детей.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Иван Апулеев

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