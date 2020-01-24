12:07 (мск), источник: Газета.Ру
Налог на пенсию: в Минфине обсуждают варианты
Пенсионные накопления россиян обложат налогом.
Минфин разрабатывает два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного продукта (ГПП). Пожилые россияне, выходящие на заслуженный отдых, могут получать выплаты равными долями несколько лет подряд или же снять накопления за один раз. Однако при этом должны будут выплатить НДФЛ. По мнению чиновников, налог выступит ограничением — чтобы граждане не смогли «снять и все сразу потратить».
В Министерстве финансов обсуждают несколько вариантов налога для накоплений в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП). Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на
Чиновники рассчитывают, что эта мера выступит своеобразным ограничителем. Благодаря ей пожилые россияне будут получать прибавку к основной пенсии на протяжении длительного периода времени, а не «тратить всю сумму сразу».
По мнению экспертов, начисление подоходного налога на накопления ударит по репутации новой пенсионной системы. Россиянам будет выгоднее вкладываться не в ГПП, а в инвестиционные продукты.
ГПП может начать действовать в России с 1 января 2022 года. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, к середине февраля 2020 года общественное обсуждение законопроекта будет завершено, и тогда опубликуют редакцию документа с учетом поправок.
В 2020 году законопроект должен будет поступить в Государственную Думу на рассмотрение. Изначально проект ГПП был представлен осенью 2019 года — по нему граждане смогут самостоятельно формировать свои пенсии через частные фонды при господдержке.
В обсуждении ГПП принимают участие общественные организации, работодатели, отраслевые ассоциации и негосударственные пенсионные фонды. Тем не менее, в экспертной среде сомневаются, что новая система накоплений будет пользоваться популярностью.
Накануне Госдума одобрила в первом чтении другое важное изменение для пенсионеров. Это внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию. В его основу легли предложения, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию.
Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева пояснила, что поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
По словам Хабриевой, само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе.
О том, что из нынешних поправок в Конституцию проистекает и индексация пенсий работающим пенсионерам, заявил и депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, увеличение выплат для работающих пенсионеров будет производиться автоматически.
Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не производится с 2016 года. И менять это решение в правительстве не собирались до последнего времени.
По словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж «БКС Брокер», в прошлом году была проведена пенсионная реформа, которой многие остались недовольны. Она закрепила, что в ходе нее поэтапно будет повышен возраст получения выплат от государства. К 2028 году порог достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
В результате количество людей, получающих пенсию, снизилось. Соответственно, ПФР сэкономил деньги.
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По его словам, за предыдущий год было назначено более миллиона пенсий. Уточняется, что из них 830 тысяч — по старости.
При этом в долгосрочной перспективе, как отмечал Дроздов, количество выходящих досрочно на пенсию людей будет увеличиваться. Это произойдет
Иван Апулеев