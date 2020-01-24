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15:30 (мск), источник: Интерфакс

Цена Brent опустилась ниже $62 за баррель

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Котировки нефти перешли к снижению после роста в пятницу утром.

ЦБ: $ 61.8031   -0.15 € 68.2924   -0.39 ММВБ: $ 61.7900   -0.12 € 68.1900   -0.23
Источник: AP 2020

К 15:01 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $61,77 за баррель, что на $0,27 (0,44%) ниже цены закрытия четверга. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на $0,23 (0,41%), до $55,36 за баррель.

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По итогам недели нефть может потерять 5% на опасениях о замедлении экономического роста и ослаблении спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии, вызванного новым китайским коронавирусом.

«Перспективы китайской экономики и спроса на нефть находятся под угрозой, именно поэтому на финансовых рынках преобладает осторожность», — сказал Bloomberg аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок.

По прогнозу Goldman Sachs, коронавирус может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 000 баррелей в сутки в 2020 году, если он достигнет масштабов эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

Снижение спроса на нефть может увеличить избыток предложения на рынке.

В среду глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в Давосе заявил, что «мир наводнен нефтью, особенно из США».

Китайские власти в пятницу приняли решение закрыть 13 городов в провинции Хубэй, чтобы остановить распространение инфекции. По последним данным, в Китае подтверждено 882 случая заражения новым коронавирусом, который вызывает пневмонию. 26 заболевших умерли.

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