01:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Чем Максим Орешкин и Дмитрий Козак займутся в администрации президента
Максим Орешкин,
Несмотря на уверенность источников «Ъ» в назначении Максима Орешкина на пост помощника президента по экономике, ждать его в статусе безработного
Причем если характер полномочий Орешкина объявлен сразу — это должность экономического помощника, то точные обязанности Дмитрия Козака и Владимира Мединского будут известны лишь на следующей неделе.
Должность помощника по экономическим вопросам до Орешкина занимал Андрей Белоусов, а ранее — Александр Лившиц, Сергей Игнатьев, Аркадий Дворкович, Эльвира Набиуллина. В отличие от других «тематических» помощников это вполне сложившийся за четверть века институт. Формально полномочия помощника — взаимодействие администрации президента с Банком России и правительством. Большинство рабочих совещаний с Белым домом по экономическим (в самом широком смысле) вопросам проводятся с обязательным участием экономического помощника президента и главы ЦБ.
На пике активности России в G8 и G20 помощники президента занимались и «внешней экономической политикой» РФ — исходя из интересов Максима Орешкина в Минэкономики, этого рода деятельность в администрации президента будет восстанавливаться.
Впрочем, учитывая позиционирование бывшего министра экономики с 2016 года как руководителя самостоятельного центра экономической политики, уход Максима Орешкина из Белого дома в АП традиционные макроэкономические споры во власти не ликвидирует, а лишь усилит. В последнем правительстве Дмитрия Медведева Минэкономики активно полемизировало как с Банком России, так в ряде случаев и с Минфином — при этом традиционно сохранялся «полемический треугольник» между ЦБ, правительством и АП. Вряд ли в новом правительстве Андрей Белоусов намерен уступать
Между тем центральный экономический вопрос будущих месяцев — переход от политики бюджетной консолидации и финансовой стабилизации к осторожному стимулированию экономического роста. Достигнутая в 2014—2019 годах макростабильность (слишком большая ценность для всех сторон, чтобы
В свою очередь, Дмитрий Козак добавит в эту конструкцию сложности — напомним, он переходит в АП с поста в правительстве, также предполагавшего сильное влияние на экономические решения, хотя и скорее в регуляторной сфере. Напомним, промышленный
Между тем собеседники «Ъ» (сенаторы, правительственные чиновники, источники, близкие к президентской администрации) не исключают, что Козаку поручат курировать вопросы интеграционных объединений на постсоветском пространстве. По словам одного из них, речь может идти о Евразийском экономическом союзе и Союзном государстве России и Белоруссии.
У Дмитрия Козака, отметим, есть опыт разработки моделей интеграции. В 2003 году он, занимая должность замглавы кремлевской администрации, готовил план федерализации Молдавии. Субъектами этой федерации должны были стать Гагаузская автономия и непризнанная Приднестровская молдавская республика. План реализовать не удалось, поскольку в последний момент его отказался подписать тогдашний молдавский президент Владимир Воронин.
Два близких к Кремлю собеседника «Ъ» допускают, что Козаку может отойти и часть обязанностей помощника президента Владислава Суркова, который курирует Украину, непризнанные республики Донбасса и переговоры между ними, а также Абхазию и Южную Осетию. При этом они упоминали именно украинское направление, которым Дмитрий Козак в правительстве уже занимался. Так, в прошлом году вместе с помощником украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком Козак был вовлечен в подготовку обмена осужденными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной (обмен состоялся в сентябре).
Еще один источник «Ъ» на вопрос, могут ли передать в ведение Дмитрия Козака украинское и белорусское направления, а также вопросы интеграции на постсоветском пространстве, ответил: «Скорее так». Другой госслужащий в беседе с «Ъ» также предположил, что бывший
Речь, как рассказывал «Ъ» высокопоставленный собеседник, шла о выборе между Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком. Является ли переход последнего на работу в администрацию президента подтверждением того, что окончательное решение на этот счет принято, сказать пока затруднительно.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.
Дмитрий Бутрин, Владимир Соловьев, Елена Черненко