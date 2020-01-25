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03:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Аэрофлот» намерен изменить правила перевозки животных после гибели кошек в багажном отсеке

«Аэрофлот» намерен выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с животными хэндлинговых структур во всех российских аэропортах.

Такое заявление компания сделала после инцидента с Максимом Чумаченко: тот сообщил о гибели двух питомцев и обморожении третьего при транспортировке животных в багажном отсеке самолета Boeing 777. По прибытии в аэропорт Шереметьево из США пассажир получил, по его словам, «два разбитых бокса, которые будто бросали с третьего этажа». Пострадавший полагает, что сотрудники «Шереметьево Хэндлинг» — компании, осуществляющей обработку багажа, — должны быть привлечены к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В «Аэрофлоте» «Ъ» подтвердили, что виновны грузчики.

Максим Чумаченко рассказал, что 22 января он прибыл из Нью-Йорка в Шереметьево. «В салоне самолета я провозил трех кошек — в трех различных контейнерах (в багажном отсеке.— “Ъ”): одну рейсом до Софии и двух до Москвы», — сообщил Чумаченко.

По его словам, в Шереметьево ему выдали «разбитые боксы с животными», которые «будто кидали с высоты третьего этажа» — примерно на такой высоте находится грузовой отсек Boeing 777.

«Сотрудники “Аэрофлота” оказали мне необходимую помощь, чтобы я со своими кошками попал на рейс до Софии, — отметил Чумаченко.— Одна кошка от внутреннего кровотечения умерла на рейсе Москва—София, вторая — спустя два часа после приземления на столе у ветеринара».

Я понимаю, все бывает, один бокс случайно выпал. Но два животных с одного рейса и замороженный кот — это рецидив садизма. Эти люди должны быть наказаны по статье «Жестокое отношение к животным» (ст. 245 УК РФ.— «Ъ»).
 Максим Чумаченко


В пресс-службе компании «Аэрофлот» «Ъ» сообщили, что «инцидент находится в зоне ответственности компании “Шереметьево Хэндлинг”», однако авиаперевозчик «приложит все усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности».

Собеседник «Ъ» добавил, что во внутренних документах хэндлинговой компании переноски с животными подпадают в общую категорию багажа, поэтому «переноску грузчики Шереметьево воспринимают как обычный чемодан и работают с ним соответствующим образом», бросая с высоты.

«В настоящее время сотрудники “Шереметьево Хэндлинг” ведут переговоры с хозяином питомцев», — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговых структур во всех российских аэропортах.
 пресс-служба “Аэрофлота”


В компании «Шереметьево Хэндлинг» «Ъ» комментарий не предоставили. Напомним, летом 2019 года компания стала участником другого скандала: в высокий сезон грузчики не справились с увеличением пассажиропотока, что приводило к многочасовому ожиданию багажа. «Шереметьево Хэндлинг» пришлось в спешном порядке набирать персонал и пересматривать технологии обработки.

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В июле «Международный аэропорт Шереметьево» поменял руководство «Шереметьево Хэндлинг», назначив на должность гендиректора Александру Яковлеву, ранее работавшую в компании «Илим» и ПАО «Соллерс». «Шереметьево Хэндлинг» обрабатывает багаж в Шереметьево со второй половины 2018 года, ранее работу выполняла дочерняя структура «Аэрофлота».

«За перелет пассажира, его багажа и домашних животных отвечает авиакомпания, — рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.— Вина сторонних компаний возможна, но это не проблема пассажира — добиваться выполнения обязательств, взятых на себя подрядной организацией». Илья Зотов также отметил, что «по действующим правилам, компенсация выплачивается по универсальной формуле: исходя из веса потерянного багажа», это касается и животных: «На российских рейсах — 600 руб. за 1 кг, на международных — 1800 руб.».

Мы будем выходить с инициативой, чтобы компенсация за гибель домашнего животного не была привязана к весу, выплачивалась отдельно и была прописана в законе.
Илья Зотов
глава Общероссийского объединения пассажиров
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Автор закона «Об ответственном обращении с животными» Владимир Бурматов, возглавляющий комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, называет инцидент в Шереметьево «прямым нарушением Уголовного кодекса, а именно 245-й статьи (жестокое обращение с животными.— “Ъ”)».

Депутаты, по его словам, «отправляли запрос в “Аэрофлот” с предложениями об изменении правил перевоза животных после ситуации с толстым котом». Напомним, речь о скандале с перевозкой кота Виктора, которого не пустили в салон, поскольку его вес превышал допустимый норматив. «Ответа не последовало, — сообщил Владимир Бурматов.— В данной ситуации (в случае с животными Чумаченко.— “Ъ”) “Аэрофлот” должен сам обратиться в соответствующие органы, а не ждать, пока поступит иск от пострадавшего гражданина». Бурматов заявил, что сам готов направить «заявление в МВД для дальнейшего разбирательства».

Мария Старикова, Герман Костринский, Иван Буранов, Павел Павловский

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