Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в документе.
Напомним, в конце 2019 года «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. При этом их цена была согласована только на январь и февраль 2020 года. Неделей ранее Минск заявил, что планирует возобновить переговоры по газу до конца января. Президент Белоруссии неоднократно подвергал резкой критике установленные между странами тарифы.