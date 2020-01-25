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08:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ. Подписанный президентом указ опубликован на правовом интернет-портале. Ранее Минск неоднократно выступал за снижение цены на российское сырье.

Источник: Reuters

«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в документе.

Напомним, в конце 2019 года «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. При этом их цена была согласована только на январь и февраль 2020 года. Неделей ранее Минск заявил, что планирует возобновить переговоры по газу до конца января. Президент Белоруссии неоднократно подвергал резкой критике установленные между странами тарифы.

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