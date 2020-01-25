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14:53 (мск), источник: Ведомости

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья. По его мнению, прежде всего необходимо начать обновление жилого фонда в крупных городах России.

Источник: РИА "Новости"

По словам Хуснуллина, реализация проекта потребует больших затрат. «Реновация — это изменение всего уклада жизни. Но то, что это надо делать», — сказал он, напомнив, что в России жилье стареет «достаточно серьезными темпами».

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Ранее председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилого фонда на всей территории страны.

Законопроект предполагает снос или реконструкцию жилых домов, строительство на месте снесенных зданий качественных домов с благоустройством территории, а также обеспечением ее объектами инфраструктуры. Хованская говорила, что уже сейчас к всероссийской программе реновации готовы присоединиться более 30 регионов.

Программа реновации в Москве началась в 2017 г. Она предусматривает расселение более 350 000 квартир, всего в программу включено 5173 дома.

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20 августа 2019© Ньюстюб
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