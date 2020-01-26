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05:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является банком-корреспондентом Газпромбанка в США, активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год), говорится в расследовании авторов издания Forensic News.

Источник: AP 2020

После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги Газпромбанка, или назначения этих переводов.

Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699 миллионов долларов.

Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.

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Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.

Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении. Продавец же был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности, в связи с чем регуляторы заподозрили, что их сутью является отмывание денег, а Deutsche Bank, хотя и имел возможности пресечь данные схемы, не воспользовался ими.

Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией.

Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.

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