05:07 (мск), источник: Lenta.Ru
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является
После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги Газпромбанка, или назначения этих переводов.
Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.
Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.
Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и
Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.