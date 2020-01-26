Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Российские фигуристы выиграли золото ЧЕ в танцах на льдуВиктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы
Фоторепортажи
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
27Как жили студенты в советские годы
04:42 (мск), источник: Известия

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.

Источник: AP 2020

Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой он является. Рыночная стоимость компании за неделю увеличилась на 16% — до $100 млрд.

Новость
Бенедикт Камбербэтч, Лара Крофт, старый чайник: на что похож Cybertruck Илона Маска

Таким образом, Tesla стала второй по капитализации автомобильной компанией мира, уступая только японской Toyota.

13 января сообщалось, что стоимость акции Tesla впервые превысила $500 за бумагу.

Компания Tesla была основана предпринимателем, инженером Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира находится в американском Пало-Альто в Калифорнии. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но впоследствии стала заниматься созданием солнечных батарей и других аккумуляторов.

Кроме того, Маск владеет долей в частной аэрокосмической компании SpaceX, которая в том числе занимается созданием ракет-носителей многоразового использования.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Не у Дели: почему Индия погрузилась в экономический кризис
Без права земли: Трамп объявил войну «родильному туризму»
Зафиксировано более 300 новых случаев заражения коронавирусом
Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Фергюсон высказался о новом бое Нурмагомедова и Макгрегора
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Горячие темы на Авто
Объединимся мы с Белоруссией или нет? 130
Кто отвечает за наше здоровье ,здоровье наших детей? 123
Пятница 91
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 87
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Популярный актер резко стал изгоем
Дети
Монолог сельского учителя: «Людей настолько мало, что хоть микроскоп бери» Как на самом деле работается в школе в провинции
Леди
Ходченкова, Брежнева, Петров с Милославской на премии в Москве Лучшим актером стал Александр Петров.
Новости партнеров
«Нам бы так». Почему мы гордимся московским метрополитеном
Рост пенсий обязателен
Послание прямого действия
В Москве сожгли могилу Децла (видео)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь