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14:36 (мск), источник: ТАСС

Греф советует держать сбережения в рублях

Рубль является достаточно стабильной валютой, считает глава Сбербанка.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 января. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

«Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — сказал он.

Греф также прокомментировал, в какой валюте он предпочитает держать сбережения.

«Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», — рассказал глава Сбербанка.

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