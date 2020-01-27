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09:52 (мск), источник: Коммерсантъ

ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты страховых взносов, налогов и штрафов, сообщил РБК со ссылкой на источники и представителей кредитных организаций. По данным издания, банки планируют оспаривать решения ФНС.

Источник: РИА "Новости"

Со штрафами уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб». Они отказались останавливать операции и взыскивать деньги со счетов, которые ИП открывали в личных целях. Банки предлагали ФНС действовать через приставов.

В «Уралсибе» сообщили, что получили один штраф на 15,7 тыс. руб., но собираются его оспорить. В ВТБ отметили, что блокировка счетов физлиц в случае возникновения к ним претензий как к ИП «оставляет за собой право оспаривать решение о штрафе». О сумме штрафа банк не сообщил.

По словам начальника правового управления Ассоциации банков России Сергея Клименко, списывание средств с личных счетов и вкладов ИП по закону должны проводить судебные приставы.

Также закон «Об исполнительном производстве» запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, а также всю зарплату или пенсию гражданина.
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«ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — объяснил господин Клименко. Он отметил, что в прошлом году крупные банки получили примерно по 300 тыс. таких предписаний на каждого, никто из участников рынка не привлекался к ответственности до конца 2019 года.

В ноябре прошлого года Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей пожаловались на действия ФНС в правительство.

В Минфине ответили, что имущество ИП не отделяется от его имущества как гражданина, поэтому задолженность по налогам ИП можно гасить за счет его личных денег. «Ъ» сообщал, что ЦБ поддерживает позицию Минфина и ФНС о неразграничении имущества граждан и их ИП.
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ФНС считает, что привлечение банков к ответственности — единичные случаи. В ведомстве отметили, что эта практика является постоянной и «не отличается от применявшейся в предыдущие годы».

Напомним, ЦБ, поддерживая Минфин, ссылался на ст. 23 и ст. 24 ГК, согласно которым ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Кроме того, банки, по его мнению, в случае взыскания ФНС со счетов ИП средств должны учитывать социальные ограничения, установленные законом в отношении физлиц.

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