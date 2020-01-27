ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП

Со штрафами уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб». Они отказались останавливать операции и взыскивать деньги со счетов, которые ИП открывали в личных целях. Банки предлагали ФНС действовать через приставов.
В «Уралсибе» сообщили, что получили один штраф на 15,7 тыс. руб., но собираются его оспорить. В ВТБ отметили, что блокировка счетов физлиц в случае возникновения к ним претензий как к ИП «оставляет за собой право оспаривать решение о штрафе». О сумме штрафа банк не сообщил.
По словам начальника правового управления Ассоциации банков России Сергея Клименко, списывание средств с личных счетов и вкладов ИП по закону должны проводить судебные приставы.
Также закон «Об исполнительном производстве» запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, а также всю зарплату или пенсию гражданина.
«ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — объяснил господин Клименко. Он отметил, что в прошлом году крупные банки получили примерно по 300 тыс. таких предписаний на каждого, никто из участников рынка не привлекался к ответственности до конца 2019 года.
В ноябре прошлого года Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей пожаловались на действия ФНС в правительство.
ФНС считает, что привлечение банков к ответственности — единичные случаи. В ведомстве отметили, что эта практика является постоянной и «не отличается от применявшейся в предыдущие годы».
Напомним, ЦБ, поддерживая Минфин, ссылался на ст. 23 и ст. 24 ГК, согласно которым ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Кроме того, банки, по его мнению, в случае взыскания ФНС со счетов ИП средств должны учитывать социальные ограничения, установленные законом в отношении физлиц.