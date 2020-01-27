Империя самой богатой женщины Африки и гражданки России начала рушиться

В минувшую среду генпрокурор Анголы объявил на пресс-конференции, что Изабель душ Сантуш предъявлены предварительные обвинения в растрате и отмывании денег. В тот же день португальский банк EuroBic, в котором она владела крупным пакетом акций, выпустил официальное заявление о том, что доля душ Сантуш будет продана.
EuroBic — небольшой частный банк в Лиссабоне, в котором душ Сантуш владела 42,5%. В понедельник он опубликовал заявление о том, что разрывает деловые отношения с душ Сантуш и связанными с ней организациями. А в среду EuroBic объявил, что душ Сантуш решила продать свою долю в банке, активы которого составляют около $8 млрд. По недавним оценкам Forbes, стоимость принадлежащей душ Сантуш доли 42,5% составляет около $200 млн.
Утечки из Луанды
На прошлой неделе душ Сантуш оказалась в центре пристального внимания после того, как несколько средств массовой информации, включая The New York Times, BBC и The Guardian, опубликовали статьи по материалам Luanda Leaks. Так назван архив из примерно 700 000 документов, связанных с предположительно коррупционными сделками душ Сантуш и переданных Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).
Согласно статье The Guardian, душ Сантуш будучи главой ангольской государственной нефтяной компании Sonangol в ноябре 2017 года организовала перевод $57 млн с банковского счета Sonangol на счет дубайской компании Matter Business Solutions, которой управляла Паула Оливейра.
Эта женщина, как пишет The Guardian, предположительно является близкой подругой душ Сантуш.
Оказалось, что банковский счет Sonangol, с которого были переведены деньги, был открыт в банке EuroBic. В заявлении о разрыве связей с душ Сантуш EuroBic указал, что переводы Sonangol в адрес Matter Business Solutions «отвечали правовым и регуляторным требованиям, формально применимым в отношениях между нами и Sonangol, в частности нормам о предотвращении отмывания денег».
BBC сообщила, что 45-летний сотрудник EuroBic Нуно Рибейро да Кунья, который занимался обслуживанием Sonangol, в минувшую среду был найден мертвым в Лиссабоне.
Источник в полиции рассказал BBC, что «все указывает на суицид».
Частная предпринимательница
В четверг душ Сантуш заявила: «Обвинения, которые были выдвинуты в мой адрес в последние дни, чрезвычайно несправедливы и ложны». «Я частная предпринимательница, которая в последние 20 лет занималась созданием успешных компаний с нуля», — также заявила она. «Я всегда действовала в рамках закона, и все мои сделки были одобрены юристами, банкирами, аудиторами и органами власти».
Forbes впервые начал расследовать загадочное происхождение богатства душ Сантуш при участии ангольского журналиста-расследователя Рафаэля Маркеса де Морэ в 2013 году. В конце декабря 2019 года ангольский суд заморозил активы душ Сантуш в Анголе. Их стоимость Forbes оценивает в сотни миллионов долларов. Большая часть состояния душ Сантуш, которое Forbes оценивает в $2,1 млрд, представлена в форме активов за пределами Анголы, преимущественно в Португалии.
Последуют ли другие португальские компании, в которых душ Сантуш владеет акциями, примеру EuroBic?
Уже после выхода этой статьи в Forbes USA португальская энергетическая компания Efacec Power Solutions сообщила, что Изабель душ Сантуш планирует продать свою долю в компании. В соответствии с этим решением Марио Лите да Силва, давний деловой партнер душ Сантуш, покинул пост председателя правления Efacec. Компанию также покинул еще один соратник душ Сантуш — юрист Хорхе Брито Перейра. Душ Сантуш стала акционером Efacec Power Solutions в 2015 году, заплатив за долю €200 млн.
Reuters сообщил, что генпрокурор Анголы может обратиться к властям Португалии с просьбой арестовать португальские активы Изабель душ Сантуш. В их числе — доли в телекоммуникационной компании NOS и нефтяной компании Galp.