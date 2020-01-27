12:51 (мск), источник: Ведомости
Курс рубля упал из-за распространения коронавируса
Новости об увеличении числа погибших и заболевших продолжают оказывать давление на рынки.
Курс рубля в понедельник ослаб по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 41 коп. к уровню предыдущего закрытия, до 62,48 руб. Евро подорожал до 68,95 руб. (+ 47 коп.).
Основной фактор ослабления рубля — общее снижение аппетита к риску
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что новости о коронавирусе продолжают оказывать давление на рынки, что негативно влияет на отношения инвесторов к широкому спектру рисковых активов от акций до валют и сырьевых товаров, включая нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 2% — до $59,3 за баррель.
«Также отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, в результате чего российская валюта потеряет поддержку со стороны экспортеров», — говорит Зварич.
Аналатики Sberbank CIB ожидают, что рискованные активы продолжат падение сегодня в течение дня
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае составило 2794 человека, 80 человек умерло. Несколько случаев заболевания было также зафиксировано за пределами страны, в том числе три во Франции и два в США. В России пока не было зафиксировано ни одного случая заражения.
В подготовке материала участвовали Анна Третьяк и Екатерина Литова