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12:51 (мск), источник: Ведомости

Курс рубля упал из-за распространения коронавируса

Новости об увеличении числа погибших и заболевших продолжают оказывать давление на рынки.

ЦБ: $ 62.3380   +0.53 € 68.7775   +0.49 ММВБ: $ 62.5375   +0.47 € 68.9250   +0.45
Источник: Ведомости

Курс рубля в понедельник ослаб по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 41 коп. к уровню предыдущего закрытия, до 62,48 руб. Евро подорожал до 68,95 руб. (+ 47 коп.).

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Основной фактор ослабления рубля — общее снижение аппетита к риску из-за ускоренного распространения коронавируса в Китае, объясняет главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. При этом реакция российской валюты остается весьма сдержанной, считает он.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что новости о коронавирусе продолжают оказывать давление на рынки, что негативно влияет на отношения инвесторов к широкому спектру рисковых активов от акций до валют и сырьевых товаров, включая нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 2% — до $59,3 за баррель.

Кроме снижения цен на нефть и ослабления валют развивающихся рынков из-за коронавируса на рубль оказывают давление и другие внешние факторы, добавляет Зварич. Среди них повышенный ежедневный объем покупки валюты по бюджетному правилу.

«Также отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, в результате чего российская валюта потеряет поддержку со стороны экспортеров», — говорит Зварич.

Аналатики Sberbank CIB ожидают, что рискованные активы продолжат падение сегодня в течение дня из-за распространения коронавируса, и рубль может ослабнуть до 62,6 руб./$.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае составило 2794 человека, 80 человек умерло. Несколько случаев заболевания было также зафиксировано за пределами страны, в том числе три во Франции и два в США. В России пока не было зафиксировано ни одного случая заражения.

В подготовке материала участвовали Анна Третьяк и Екатерина Литова

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