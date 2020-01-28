06:02 (мск), источник: Известия
Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Эксперты Аналитического центра при правительстве назвали причины увеличения стоимости продуктов питания в 2020 году.
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10−12%, шоколад и вафли — на 5−7%, а гречка — на 5−6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года. Среди причин эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС для пальмового масла и сокращение площади под посевы гречихи. При этом в целом по году товары и услуги не вырастут в цене больше, чем заложено в прогнозируемой инфляции, отмечают эксперты.
Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.
Это обусловлено ростом издержек изготовителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства, отметила эксперт.
Подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей. Как пояснила Виктория Павлюшина, дополнительные издержки связаны с установкой необходимого оборудования.
Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10−12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской
Цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения, отметил в беседе с «Известиями» глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он считает, что стоимость свинины в среднем по году снизится на 5−7%
За последние полгода биржевые цены на пальмовое масло в мире выросли на 40%, напомнила Виктория Павлюшина. Столь резкий скачок связан с повышением спроса на это сырье в энергетической и автомобильной промышленности. Предложение для пищепрома сокращается, что увеличивает стоимость сырья. Плюс к этому с 1 октября прошлого года в России НДС на пальмовое масло был повышен с 10 до 20%.
Марина Петрова из московской ТПП согласна с такими прогнозами. По ее словам, рост цен на торты и шоколадные конфеты составит 5−7% и будет напрямую связан с повышением НДС на пальмовое масло.
В 2020 году стоит ждать и подорожания гречневой крупы — на 5−6%. По мнению замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве, виной тому станет сокращение посевов гречихи. Цены на сельхозкультуры напрямую зависят от объемов посевов и урожая, подчеркнула эксперт. До этого два сезона (в 2017—2018 годах) на рынке было перепроизводство этой продукции, что сказалось на ее цене.
Минимум цен на гречку был зафиксирован в марте 2018 года, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он отметил, что затем началось их повышение, сменяющееся периодическим небольшим снижением. Летом 2019 года опубликовали данные о сокращении посевов гречихи — они уменьшились до самого низкого с 2003 года уровня (770 тыс. га). Это способствовало тому, что стоимость продукта начала увеличиваться.
Хотя, по мнению Дмитрия Вострикова, нынешняя ситуация связана со сложной процедурой согласования цен между поставщиками и торговыми сетями. Поэтому стоимость гречки у производителей, которые не успели изменить ее на полке в прошлом году, действительно может вырасти на 5−6%.
Цены на упомянутые категории товаров на прилавках напрямую зависят от цен производителей, отметил в беседе с «Известиями»
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Рост цен на продукты в 2019 году был в пределах, не превышающих инфляцию, подчеркнул доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Перельман. По его словам, сейчас нет предпосылок, которые бы указывали на резкое подорожание продуктов в 2020-м, — максимум 4%, что также укладывается в рамки. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3%, а по итогам года поднимется до этой цифры. Банк России предполагает, что с учетом проводимой
Впрочем, ожидаемая инфляция на ближайшие 11 месяцев превышает официальные данные примерно в два раза, напомнили в Аналитическом центре при правительстве. Там пояснили: это обычная ситуация, которая объясняется реакцией домохозяйств на подорожание отдельных важных компонентов их корзины.