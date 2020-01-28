Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Атомные часы, отпечатки пальцев и 3D-очки для каракатицы В США разрабатывают технологию, с помощью которой отпечатками пальцев можно будет оплачивать счета
Фоторепортажи
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
27Как жили студенты в советские годы
10:50 (мск), источник: Известия

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Однако воспользоваться новым продуктом смогут жители не всех регионов, считают эксперты.

Источник: Известия

Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии. Такие данные содержит исследование консалтинговой компании FinExpertiza (есть у «Известий»). Больше всего выиграют жители столицы и Сахалинской области. В малообеспеченных регионах заработать на безбедную пенсию будет труднее, даже если регулярно откладывать по ГПП 6% от своего дохода.

Эксперты считают, что ближайшие 30 лет будут столь же турбулентными в экономике, как и предшествующие, и для комфортной старости понадобятся гораздо большие накопления.

Делай что должно

Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
Новость
Налог на пенсию: в Минфине обсуждают варианты

На самые скромные выплаты смогут рассчитывать проживающие в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тыс. рублей).

При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек, подсчитала FinExpertiza. Самый высокий показатель будет в Ивановской области (87%), Алтайском крае (85%), Орловской (84%) и Кировской областях (83%), а также Республике Мордовия (83%).

Справка «Известий»

ГПП должен заработать в 2021 году. Участвовать в программе или нет — каждый человек решит сам, когда этот механизм появится.

Взносы в НПФ не будут облагаться 13-процентным НДФЛ — при условии, что они не превышают 6% общего дохода.
Новость
Названы лучшие и худшие пенсионные системы в мире

Первые выплаты из накопленных средств можно будет получить либо при наступлении пенсионного возраста, либо через 30 лет после начала уплаты взносов. Возможна также единовременная или досрочная выплата — для оплаты лечения тяжелого заболевания.

ГПП — исключительно добровольная схема, подчеркнули в Банке России в ответ на запрос «Известий». Успех его распространения, по мнению регулятора, будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы системы и ее преимущества.

В свои расчеты FinExpertiza закладывала доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП, — именно такой ориентир в качестве «идеального» называл Минфин. Однако за последние годы лишь единичные фонды смогли показать такую прибыль, говорится в исследовании.

Реальная доходность в 6,7% — это слишком оптимистично, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. На длинном горизонте ставка в 1−2% выглядит более реалистичной.

Если опираться на последние 20 лет, то накопленный уровень инфляции составил более 550%, объяснил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. За этот период Россия пережила несколько экономических кризисов, усиление геополитических рисков и обвал нефтяных цен, напомнил он. При подобном сценарии, чтобы нейтрализовать инфляционное воздействие, понадобится 8−10% годовых, а на безбедную и независимую старость — до 300 тыс. рублей в месяц, резюмировал Сергей Дейнека.

Новость
Участники новой накопительной пенсионной системы смогут изъять все накопления

И будь что будет

Задумываясь о пенсионных накоплениях, лучше исходить из самого негативного сценария, посоветовал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас, по его словам, высока вероятность нового мирового экономического кризиса, который коснется и нашей страны: экспортные доходы будут падать, экономика — сжиматься, а государство — сокращать социальные обязательства.

Чем меньше времени остается до выхода на пенсию, тем более консервативные инструменты стоит выбирать для инвестирования, объяснила аналитик «Финама» Юлия Афанасьева. В любом возрасте, по ее словам, лучше инвестировать в ликвидные, простые инструменты, имеющие гарантированную доходность. Это могут быть, например, фьючерсы на биржевые индексы.

Новость
Путин заявил, что новой пенсионной реформы не готовится

По мнению гендиректора НПФ ВТБ Ларисы Горчаковской, необходима доходность выше инфляции, но инструменты не должны нести лишних рисков. В качестве подходящего примера она привела облигации федерального займа.

Для успешной реализации ГПП необходимо несколько условий, включая стабильность экономического роста, благоприятный налоговый режим и значительные усилия по финансовому образованию граждан, солидарны эксперты. По словам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, у добровольных пенсионных программ должны быть мощные налоговые льготы, дающие преимущества по сравнению с вкладами и инвестициями в недвижимость.

Несмотря на появление нового накопительного инструмента, государственная выплата не исчезнет, уверены эксперты. Ни одна страна, имеющая развитую пенсионную систему, уже не может от нее отказаться, даже столкнувшись со старением населения и уменьшением рождаемости, пояснил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Неудивительно, что, например, Чили, а потом и Казахстан, в свое время перешедшие на полностью накопительные принципы, недавно стали возрождать солидарный компонент для борьбы с бедностью среди самозанятых и тех, кто работал в «серой» экономике, напомнил Евгений Биезбардис.

Во время загрузки произошла ошибка.

Татьяна Бочкарёва

 Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Вирус паники: насколько опасна для мировой экономики эпидемия в Китае
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о «Машине времени»
Актриса Андрейченко объяснила свое исчезновение
Названы лучшие фотографии архитектуры 2019 года
Физики нашли самый быстрый способ посадки в самолеты
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
Здоровье
Собака спасла женщину от китайского коронавируса Из-за питомца жительница Тайваня не смогла поехать в Ухань.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Кино
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел» В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии
Горячие темы на Авто
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 137
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 94
Идиотская ситуация! 76
Тема № 3. От 27.01.2020. 75
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
Наталья Подольская катается на лыжах в ярком костюме Певица похвасталась экипировкой.
Новости партнеров
Пенсии в законе
Рост пенсий — закон
Русская зима. Крайний север покорил сердца туристов
Бесплатные концерты в Москве
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь