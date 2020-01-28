Росстат сообщил о росте доходов россиян

В ведомстве добавили, что в 2019 году реальные располагаемые денежные населения выросли на 0,8% по сравнению с 2018 годом.
«Реальные денежные доходы, по оценке, в IV квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,7%, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличились на 1,5%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в IV квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,1%, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличились на 0,8%», — говорится в документе.
Также Росстат сообщил, что реальные денежные доходы россиян в IV квартале 2019 года выросли на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и увеличились в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 1,5%.
В декабре Минэкономразвития сообщило, что Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев 2019 года в связи с уточнением базы прошлого года. Согласно последним данным, реальные располагаемые денежные доходы россиян за 9 месяцев прошлого года выросли на 0,8% в годовом выражении. Ранее ведомство оценивало рост реальных располагаемых доходов россиян за девять месяцев текущего года в 0,2%.