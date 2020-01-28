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17:33 (мск), источник: Ведомости

Реальные располагаемые доходы населения выросли второй год подряд

Но оба раза рост не достиг и 1%.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

За 2019 г. реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,8%, сообщил Росстат. Это второй год подряд, когда доходы людей растут, но годом ранее они выросли лишь на 0,1%, а до этого падали четыре года подряд с 2014 г. Результат оказался выше прогноза Минэкономразвития, которое ждало роста доходов на уровне 2018 г. Ситуация с реальными доходами не может не вызывать беспокойство, жаловался президент Владимир Путин.

В IV квартале 2019 г. доходы выросли сильнее всего — на 1,1% в годовом выражении. Продолжили расти и зарплаты — в реальном выражении на 2,5% за январь-ноябрь (сильнее всего зарплаты выросли за II квартал — на 2,6%).

В среднем в ноябре работник получал более 46 000 руб. Данные за весь 2019 г. Росстат еще не представил.
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Несмотря на рост доходов, в начале 2019 г. бедность продолжала расти (данных за 2019 г. Росстат еще не представил) — во II квартале доход ниже 10 000 руб. был у 12,7% россиян. За чертой бедности живут более 18,5 млн человек, среди них основная часть (более 70−80%) — это семьи, которые имеют детей, говорила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова. По майскому указу Путина, к 2024 г. бедность должна сократиться вдвое, а реальные располагаемые доходы — стабильно расти.

Растет и субъективная бедность — доля людей, которые оценивают свое положение как «плохое» и «очень плохое», увеличилась с 23,3 до 26,5%, свидетельствуют данные РАНХиГС.
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Материнский капитал вписывается в ипотеку

В январе Путин в послании Федеральному собранию предложил поддержать бедное население. Программа материнского капитала будет продолжена до конца 2026 г., выплаты полагаются теперь и за первенца, и за второго ребенка. Рождение третьего ребенка позволит получить 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита. Рождаемость поддержат и ежемесячные выплаты на уход за детьми: с 1 января 2020 г. деньги сможет получать семья с детьми до семи лет, если ее доход ниже прожиточного минимума на человека. В 2020 г. это будет 5500 руб., а с 2021 г. — около 11 500 руб. на ребенка.

Помощь государства позволит обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых доходов людей — на 1 п. п. во второй половине 2020 г. (и на 0,5 п. п. за весь год), посчитало Минэкономразвития. По прогнозу министерства, за 2020 г. реальные доходы людей должны были вырасти на 1,5%. Предложения Путина позволят увеличить доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств — в среднем на 10 п. п. во второй половине 2020 г. Снизится и бедность — на 1,3 п. п.

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Меры действительно повлияют на финансовое положение этих семей, считает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова: «Среди семей с детьми бедность может сократиться минимум на 30%». Выплата семьям правильная и востребованная, поддерживает и директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров.

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Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Анна Холявко

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5 декабря 2019© Ньюстюб
 Реальные располагаемые доходы населения выросли второй год подряд
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